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Kayseri’de CHP’li 9 meclis üyesi istifa etti: Antidemokratik uygulamaların son bulmasını umuyoruz

Kayseri'de CHP’li 9 belediye meclis üyesi istifa ettiklerini açıkladı. İstifa açıklamasında İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan’ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin’in atanmasından rahatsız olduklarını belirten Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, parti yönetimine tepki gösterdi. Yörenç, "Bizler değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz” dedi.

16:15 . 31/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Kayseri'de CHP’li 9 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Kayseri'de CHP’li 9 belediye meclis üyesi partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Kayseri'de CHP'de İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan’ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak, yerine Feyzullah Keskin’in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti.

Partideki tartışmaları gerekçe göstererek istifa ettiler

İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç, seçimlerin istedikleri sonuçlanmadığını ve partideki tartışmaları gerekçe olarak gösterdi. Yörenç,
“Antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz”
dedi.

"Usulsüz uygulamalardan rahatsızlık duymaktayız"

Yörenç açıklamasında şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi ödenmek istenmediği de bellidir. Genel Başkanımızın her fırsatta söylediği ‘Seçimle gelen, seçimle gitmeli’ söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetimini görevden alarak, yerine yeni bir il yönetimi atanması her partiliyi olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Gerekçe ne olursa olsun, yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan, muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin bir şekilde rahatsızlık duymaktayız. Genel seçimde sahada aktif görev yapan Kadın Kolları İl Başkanımıza, Talas İlçesi Mahalle Delege seçimlerinde yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetle kınıyoruz. Bizler değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenlere el uzatmayıp, öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, parti içerisindeki antidemokratik uygulamaların son bulması ümidiyle partimizden istifa ediyoruz. Biz bir yere gitmiyoruz. Atatürk’ün yolunda, aydınlık Türkiye uğrunda mücadelemize devam edeceğiz."


#CHP
#Kayseri
#Ahmet Yörenç
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