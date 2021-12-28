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KAYSERİ

Kayseri'de feci olay: Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti

Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

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Haber Merkezi DHA
Kayseride feci olay: Sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut hayatını kaybetti
Yangın 11 katlı apartmanın en üst katında çıktı.

Kayseri'de, 11 katlı apartmanın en üst katındaki dairede sobadan çıkan yangında 4 yaşındaki Umut E. hayatını kaybetti. Yangında 2'si aynı aileden olmak üzere binada yaşayan 4 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AA

Yangın, gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Yüzellik Sokak’taki 11 katlı binanın en üst katındaki dairede meydana geldi. Evde oturma odasında bulunan sobadan yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, evin büyük bölümünü kapladı.

AA

4 YAŞINDAKİ UMUT HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Alevlerin sardığı evden çıkamayan 4 yaşındaki Umut E., hayatını kaybetti. 2 aile üyesi ile binada yaşayan 2 komşu ise dumandan zehirlendi. 4 kişi sağlık ekipleri tarafından ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AA

Yangında yaşamını yitiren Umut E.’nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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