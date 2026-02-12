Yeni Şafak
Kayseri'de narkotik operasyonu: 1,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

00:1412/02/2026, Perşembe
DHA
Operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi, üç şüpheli tutuklandı.
Kayseri’de polisin düzenlediği iki ayrı eş zamanlı operasyonda 1 kilo 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucuyu kente getirerek ticaretini yapmayı planladıkları öne sürülen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kayseri'de polisin düzenlediği 2 farklı operasyonda 1,2 kilo uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda Ü.A. (48), Ö.Y. (28) ve A.Y. (25) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.



#Kayseri
#Uyuşturucu
#Operasyon
