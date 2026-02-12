Kayseri'de narkotik operasyonu: 1,2 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kente uyuşturucu getirip, ticaretini yapmayı planlayan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda düzenlenen iki farklı eş zamanlı operasyonda Ü.A. (48), Ö.Y. (28) ve A.Y. (25) yakalandı. Şüphelilerin üst ve araç aramalarında 1 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.