Epstein’e benzetilen adam şehri terk etti

Jeffrey Epstein’e benzetilen Rıfat Özdemir
Kayseri’de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein’a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi. Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir,
"Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara’ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadar da evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?"
dedi.
