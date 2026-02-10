Yeni Şafak
Epstein’e benzetilen adam şehri terk etti

18:2210/02/2026, Salı
G: 10/02/2026, Salı
IHA
Jeffrey Epstein’e benzetilen Rıfat Özdemir

Kayseri'de Jeffrey Epstein'e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getirerek şehri terk edeceğini ve dışarıya çıkmayacağını ifade etti. Özdemir, "Şu ortam yatışana kadar da evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?" ifadelerini kullandı.

Kayseri’de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein’e benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı baskıdan dolayı şehri terk etti.


Kayseri’de dış görünüşü nedeniyle Jeffrey Epstein’a benzetilen Rıfat Özdemir, maruz kaldığı sosyal baskının ardından şehirden ayrıldı. Yaptığı sosyal medya paylaşımı ile son günlerde maruz kaldığı baskılardan dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Özdemir, şehri terk edip bir süre dışarıya çıkmayacağını söyledi. Benzetmelerden dolayı günlük yaşamının olumsuz olduğunu belirten Özdemir,
"Rahatsız oldum bu işlerden. Halkın bakışından, komşulardan rahatsız olmaya başladım. Bir an önce Ankara’ya dönüp, bir haftada dışarı çıkmayacağım. Şu ortam yatışana kadar da evden dışarı çıkmayacağım. Bu işlerde tepki nasıl olacak?"
dedi.



