Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücüyle ilgili kahreden detay: Umreden dönen eşini karşılamaya gidiyormuş

Kazada annesi ve yengesiyle birlikte ölen sürücüyle ilgili kahreden detay: Umreden dönen eşini karşılamaya gidiyormuş

12:316/11/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Gaziantep'te kamyona arkadan çarpan otomobilde yaşamını yitiren annesi Rahime (65) ve yengesi Cemile Akkurt (53) ile birlikte yaşamını yitiren sürücü Nuri Akkurt’un (43) umreden dönen eşini karşılamak amacıyla havalimanına gitmek için yola çıktığı ortaya çıktı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Köksalan Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Nuri Akkurt yönetimindeki 46 AIC 925 plakalı otomobil aynı yöne giden A.Ç. idaresindeki 46 AGH214 plakalı mısır silajı yüklü kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü Nuri Akkurt ile annesi Rahime Akkurt ve yengesi Cemile Akkurt’un kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler yapılan incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


EŞİNİ KARŞILAMAYA GİDİYORMUŞ

Otomobil sürücüsü Nuri Akkurt'un umreden dönen eşini karşılamak için annesi ve yengesiyle havalimanına giderken kazanın yaşandığı ortaya çıktı. Ölen 3 kişinin cenazeleri, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.


Kamyon şoförünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturması sürüyor.



#kaza
#umre
#gaziantep
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bir kez daha kendini kanıtladı: Roketsan'ın geliştirdiği HİSAR-D RF hava savunma füzesinin teknik özellikleri