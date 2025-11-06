Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Seyir halindeyken uyuyan sürücü: Kaza sonrası da uyumaya devam etti

Seyir halindeyken uyuyan sürücü: Kaza sonrası da uyumaya devam etti

09:406/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Kayseri’de direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam etti. Etrafta bulunan vatandaş tarafından uyandırılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Edinilen bilgiye göre, Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı’nda meydana gelen kazada; B.İ: yönetimindeki 38 ALM 385 plakalı otomobille direksiyon başında uykuya dalarak, kaldırıma çıktı.

Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.’yi gören vatandaşlar yardım amaçlı sürücünün yanına giderek, uyandırdı. 

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti. 

Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde B.İ.’nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi. B.İ’ye ‘alkollü araç kullanmak suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

#Kayseri
#Sürücü
#Kaza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? 6 Kasım ASKİ su kesintisi programı