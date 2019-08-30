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POLİTİKA

Kazananların yüzde 70’i FETÖ’cü

2010 komiser yardımcılığı sınavını kazanan adayların yüzde 78’inin FETÖ ile ilişki içerisinde olduğu ortaya çıktı. Sınavı kazanan FETÖ’cülerin daha sonra hatalı olduğu için iptal edilen 13 soruyu doğru cevapladığı belirlenmişti.

Mustafa Sait Özkan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

28 Mart 2010’da gerçekleştirilen komiser yardımcılığı sınavındaki usulsüzlükler ortaya çıktı. İstanbul Başsavcılığı’nın soruşturmalarına göre, sınavı kazanan FETÖ’cüler, sınavda hatalı olduğu gerekçesiyle iptal edilen 13 sorunun çoğunu doğru cevapladı. Adayların soruları sınavdan önce elde edip etmediklerine ilişkin 4 kıstas belirlendi. Bunlar; “2009-2010 yılındaki komiser yardımcılığı sınavlarındaki puan farkı, 13 hatalı soruya doğru yanıt verme sayısı, Polis Akademisi ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın hazırladığı sorulardaki başarı oranları farkı, GBT programı ile önemli düzeydeki eşleşme sayısı 100’ün üzerinde olanlar” olarak belirlendi.

369’UNDA ŞÜPHE YOK

  • Sonuçlarda yapılan incelemelerde sınava katılan bin 500 adaydan 479’u çok kuvvetli düzeyde, 178’i orta düzeyde, 131 zayıf düzeyde şüpheli bulunurken, 369’unda hiç şüphe olmadığı tespit edildi. Kazanan adayların yüzde 78’inin örgütle ilişki içerisinde olduğu ortaya çıkarıldı.

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