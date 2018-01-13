Kazı yaparken suçüstü yakalandı

Kırıkhan'ın Karaelmaslı Mahallesi'nde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, ihbarı değerlendirerek harekete geçti.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan baskında anıt mezarı olarak bilenen mezarda izinsiz kazı yapan S.İ (37), A.A (42), Y.Ş (38) ve M.G (42) gözaltına alırken, kazıda kullandıkları 2 el dedektörü ve diğer malzemelere el konuldu.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemede ise şahısların mezarı 5 metre derinliğinde 3 metre genişliğinde kazdıklarını ve kazı alanının ve üzerinin çalılıklarla kaplı olduğunu tespit etti.

Şahısların 3'ünün Osmaniye'den geldiği tespit edilirken şahıslara yardım eden 1 kişinin ise Kırıkhanlı olduğu belirtildi.

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