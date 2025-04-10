Kelkit merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanlardan rahatlatan açıklam

Gümüşhane Kelkit'te meydana gelen depremin, gayet normal olduğunu kaydeden Akın, "4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'ın yaklaşık olarak 25 kilometre kuzeyinde, Kelkit'in de yine hemen hemen 25 kilometre güneydoğusunda, Eskiyol'da meydana geldi. 5 kilometre derinlikte ve sol yönlü transform bir fayda meydana gelen bu depremin olması gayet normal, uzmanlar tarafından da bekleniyordu. Burası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesiştiği aktif bir nokta. Burada birçok fay segmenti bulunuyor. Bu bölgede 2023 yılında da, 2024 yılında da benzer büyüklüklerde, 3.6 ile 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bu bize doğanın yaşadığını gösteriyor, olması gayet normal. Şu anda korkulacak bir durum yok. 4.2 büyüklüğündeki bu deprem, 1939 Büyük Erzincan depreminin meydana geldiği fay segmentinde meydana gelmedi. Zaten 1939'daki gibi çok büyük depremler bu fay segmentinde ancak 400-500 yılda bir meydana geliyor. Özellikle yerel yönetimlerin, kanun koyucuların ve karar alıcıların ışığında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Depreme dayanıklı bir kent meydana getirmek en önemli hedefimiz olmalıdır" dedi.