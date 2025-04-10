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Kelkit merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanlardan rahatlatan açıklam

Kelkit merkezli 4.2 büyüklüğündeki depremle ilgili uzmanlardan rahatlatan açıklam

09:2810/04/2025, Thursday
IHA
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi dün 4,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi dün 4,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.

Gümüşhane Kelkit merkezli dün sabah saatlerinde yaşanan 4.2 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeofizik Mühendisliği Bölümü Sismoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Özgenç Akın, depremin beklenen bir deprem olduğuna dikkat çekerek şuan korkulacak bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

Gümüşhane Kelkit'te meydana gelen depremin, gayet normal olduğunu kaydeden Akın, "4.2 büyüklüğündeki deprem, Erzincan'ın yaklaşık olarak 25 kilometre kuzeyinde, Kelkit'in de yine hemen hemen 25 kilometre güneydoğusunda, Eskiyol'da meydana geldi. 5 kilometre derinlikte ve sol yönlü transform bir fayda meydana gelen bu depremin olması gayet normal, uzmanlar tarafından da bekleniyordu. Burası, Kuzey Anadolu Fay Zonu ve Kuzey Doğu Anadolu Fay Zonlarının kesiştiği aktif bir nokta. Burada birçok fay segmenti bulunuyor. Bu bölgede 2023 yılında da, 2024 yılında da benzer büyüklüklerde, 3.6 ile 4.2 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Bu bize doğanın yaşadığını gösteriyor, olması gayet normal. Şu anda korkulacak bir durum yok. 4.2 büyüklüğündeki bu deprem, 1939 Büyük Erzincan depreminin meydana geldiği fay segmentinde meydana gelmedi. Zaten 1939'daki gibi çok büyük depremler bu fay segmentinde ancak 400-500 yılda bir meydana geliyor. Özellikle yerel yönetimlerin, kanun koyucuların ve karar alıcıların ışığında gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir. Depreme dayanıklı bir kent meydana getirmek en önemli hedefimiz olmalıdır" dedi.




BÜYÜK DEPREMLER COĞRAFYAMIZDA KAÇINILMAZ

Myanmar'da meydana gelen depremde fayın uzunluğu etkin rol oynadığını ifade eden Akın, "Dünyamızı oluşturan levhalar hareket halinde ve bu levhalar bazen birbirlerinin altına girer bazen birbirlerine teğet geçer (transform) bazen de bir sırt oluştururlar. Bu levha hareketleri sonucunda depremler meydana geliyor. Myanmar'da meydana gelen depremde fayın uzunluğu da etkin rol oynadı ve büyük bir deprem meydana geldi. Asya'da ülkemizin de içinde yer aldığı Alp-Himalaya gibi aktif deprem kuşakları bulunmakta. Bu nedenle bu büyüklükteki depremlerin meydana gelmesi kaçınılmaz" diye konuştu.




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