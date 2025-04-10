İstanbul depreminde 500 yangın senaryosu

TBMM Kartalkaya Otel Yangınını Araştırma Komisyonu'nda İstanbul'un yangın riski masaya yatırıldı. Komisyonda sunum yapan akademisyenler Dr. Ali Serdar Gültek ile Dr. Uğur Emre Temelli, megakentte yaşanabilecek olası yangınlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Afetlerin birbirini tetikleyebildiğine işaret eden Dr. Gültek, “Marmara’da beklenen 7 üstündeki depremde 500 doğal gaz servis kutusunun aynı anda yangın çıkarma olasılığı şu anda İstanbul'un ilk müdahale birimleri tarafından senaryolaştırılmış durumda. Buna yönelik hazırlıklar sürüyor” dedi. Gültek, Tarihi Yarımada’daki ahşap yapı stokunun dikkate alınarak olası depremde çıkabilecek yangınlar için Boğaziçi Üniversitesi'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile yürüttüğü hasar tespit simülasyon çalışması olduğunu belirtti.

2016'da Çalışma Bakanlığı için İstanbul Sanayi Odası 500 listesinde yer alan 60 fabrikayı inceledikleri bilgisini veren Gültek, inceledikleri yapıların yüzde 60'ında üretim ve depolamanın aynı çatı altında gerçekleştirildiğini, bu durumda olası yangında alevlerin hızla diğer kısımlara yayılacağını ifade etti. Gültek, basit yangın duvarıyla bu zararın azaltılacağını ancak bu tedbirlerin alınmadığını, incelenen yapıların yüzde 70'inde algılama sistemi sinyalinin bozuk olduğunu, yüzde 80'inin aydınlatma sisteminin çalışmadığını söyledi.

Dr. Uğur Emre Temelli ise tescilli tarihi ve anıtsal yapılardaki yangın riskine değindi. Tescilli yapılara yönelik müdahale ve koruma işlemlerinin zor olduğunu vurgulayan Temelli şunları söyledi: “Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyeler bu yapıların ihya edilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ama yangın riski geri dönülebilir bir risk değil. Çünkü bu tescilli yapıları tekrar ortaya çıkartma ihtimali yok. Bu yüzden de özel önem gerektiren bir süreç.”