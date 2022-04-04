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Gündem Kılıçdaroğlu terörist başı Öcalana özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancıyı kabul etti
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında kabul etti. Görüşmenin içeriğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi Erkam Tufan'ın yayınına çıkan Fincancı hakkında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu terörist başı Öcalana özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancıyı kabul etti​
TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı ve Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında ağırladı.

Görüşmede Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başkanları da bulundu.

CHP'den yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın eşlik ettiği görüldü.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi Erkam Tufan'ın yayınına çıkan Fincancı hakkında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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