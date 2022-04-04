Kılıçdaroğlu terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı Fincancı'yı kabul etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan hapis cezasına çarptırılan, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için özgürlük isteyen, Türk askerine dil uzatan ve sözde Ermeni soykırımını savunan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'yı makamında ağırladı.
Görüşmede Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) başkanları da bulundu.
CHP'den yapılan açıklamada görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi verilmezken, Kılıçdaroğlu'na, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'nın eşlik ettiği görüldü.
HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI
Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda FETÖ firarisi Erkam Tufan'ın yayınına çıkan Fincancı hakkında Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.