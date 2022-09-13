Gündem Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı Sakarya Muharebesi gafı gündem oldu
POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı: 'Sakarya Muharebesi' gafı gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakaryalılara yaptığı konuşmada, Ankara'nın Haymana ve Polatlı ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi. CHP Lideri'nin gafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Haber Merkezi Diğer
Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı: Sakarya Muharebesi gafı gündem oldu
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı kapsamında bugün Sakarya'daydı.

Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

Savaşın Sakarya'da geçtiğini zannetti

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

Kılıçdaroğlu yine karıştırdı: Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya’da yapıldı
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Kılıçdaroğlu yine karıştırdı: Sakarya Meydan Muharebesi Sakarya’da yapıldı
Sakarya'da CHP Grup Toplantısı'nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde yapılan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını sanarak “Sakarya, Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yerdir” dedi.

"Kurtuluş savaşının en kanlı savaşı Sakarya'da yapıldı"

Tarihi gerçeklerden habersiz olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."

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