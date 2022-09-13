Kemal Kılıçdaroğlu yine karıştırdı: 'Sakarya Muharebesi' gafı gündem oldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısı kapsamında bugün Sakarya'daydı.

Şehirde farklı kesimlerin temsilcileriyle temaslarda bulunan Kılıçdaroğlu, toplantı için Atatürk Kapalı Spor Salonu'na geldi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu burada katılımcılara hitap etti.

Savaşın Sakarya'da geçtiğini zannetti

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçeleri sınırları içinde yapılan ve bölgeden geçen Sakarya Nehri'nden ismini alan Sakarya Meydan Muharebesi'nin Sakarya'da yapıldığını söyledi.

"Kurtuluş savaşının en kanlı savaşı Sakarya'da yapıldı"

Tarihi gerçeklerden habersiz olan Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Sakarya aynı zaman da bir tarım kenti, bir sanayi kenti, bir üniversite kenti, bir kültür kenti Sakarya... Sakarya'ya böyle bakmak lazım. Sakarya aynı zamanda milli kurtuluş savaşı sırasında en kanlı mücadelenin verildiği bir kenttir. Sakarya savaşıdır, Sakarya galibiyetidir."

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