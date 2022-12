Kendi adıma son kez destek istiyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD’li yazar Jeremy Rifkin’i başdanışmanlığına getirmesini eleştirdi.

Samsun’da Vezirköprü Devlet Hastanesi, Asarcık-Kavak Yolu, 19 Mayıs Ballıca Kampüsü ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni’nde konuşan Erdoğan, meydanda ihtişamlı bir kalabalık olduğunu, aldığı resmi rakama göre katılımın 100 bin kişiye ulaştığını belirtti.

20 YILDIR MÜCADELE İÇİNDEYİZ

Anadolu’daki bin yıllık varlığımızın neredeyse her gününün istiklal mücadelesiyle geçtiğini belirten Erdoğan, “Bugün de aynı mücadeleyi farklı amaçlarla vermeyi sürdürüyoruz. Ülkemizin yönetimini üstlendiğimiz 20 yıl boyunca da sayısız örneğiyle bu mücadelenin içinde yer aldık. Vesayetçilerden darbecilere, teröristlerden ekonomik tetikçilere kadar her çeşidinden tehdide karşı milletimiz ve devletimizin bekasını savunduk” dedi.

Altılı masayı çökerteceğiz

Seçimlerde çok çalışacaklarını, kapı kapı dolaşacaklarını belirten Erdoğan, “İnşallah 2023’te artık parlamentomuz gerçek sahipleriyle ihya olacak, inşa olacak. Bu altılı masayı, bunları hep birlikte çökerteceğinize inanıyorum” dedi.

KENDİ ADINA SON KEZ DESTEK İSTEDİ

2023 hedefleriyle 12 yıl önce milletin huzuruna çıktıklarında birilerinin kendileriyle dalga geçtiğini hatırlatan Erdoğan, azim ve kararlılıkla aradan geçen yıllar boyunca hedeflerini hayata geçirerek bugünlere geldiklerini aktardı. Şimdi de Türkiye Yüzyılı’yla ilgili büyük bir atılımın müjdelerini paylaştığını dile getiren Erdoğan, şunları söyledi: “İnşallah 2023’te milletimizden kendi adımıza son defa istediğimiz destekten alacağımız güçle Türkiye Yüzyılı’nın inşasını başlatıp bu kutlu bayrağı gençlerimize teslim edeceğiz. Bizim büyüklerimizden devraldığımız Türkiye ile gençlerimize devredeceğimiz Türkiye arasındaki asırlık farkı akıl ve vicdan sahibi herkes görmektedir.”

HEP MİLLETİMİZİN DİLİYLE KONUŞTUK

“Kardeşlerim, yaklaşık yarım asrı bulan siyasi hayatımız neredeyse her gün hangi sıfatla, hangi konumla olursa olsun, hep milletimizin içinde ona hizmet etmekle geçti. Bu kardeşiniz 50 yıldır siyasetin içinde 50 yıldır sadece halkıyla beraber yürüdü, halkıyla beraber yattı, kalktı ve dört bir yanını ülkemizin dolaştık. Buralara böyle geldik. Biz milletimize karşı daima hasbi olduk, hesabi olmadık. Hep milletimizin diliyle konuştuk. Milletimizin sevinciyle sevindik. Milletimizin öfkesiyle öfkelendik. Öyle ithal danışmanlarla yürümedik biz bu yollarda. Siz varsınız yeter. Nedir o ithal danışmanlar filan falan. Geç o işleri geç. Gözümüzle, kalbimizle hep milletimize baktık. Hamdolsun geçtiğimiz tüm imkanları, istikametimizi bozmadan vermeyi başardık.”

BİZ DÜNYA İLE BERABERİZ

Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada dikkatle takip edilen, sözüne kulak ve tavrına önem verilen bir ülke haline getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, “İşte Rusya-Ukrayna Savaşı. Kim var ortada? Türkiye var. Tahıl koridorunu biz açtık. Tüm dünyaya oradan tahıl gönderiyoruz. Şimdi nasip olursa Sayın Putin’le arkasından Sayın Zelenski ile görüşmeler yapacağım. Ve yine daha neler yapabiliriz? Bunları konuşacağız. Biz dünya ile beraberiz. İthal ürünlerle değil. Olay bu...” dedi.

244 proje açıldı

Samsun’da toplam yatırım bedeli 5 milyar 880 milyon lirayı geçen 244 ayrı projenin resmi açılışını yaptıklarını söyleyen Erdoğan, “Laf değil icraat, icraat. Burası Samsun. Burası istiklalimizin, istikbalimizin adımının atıldığı yer” dedi. Samsun’a bugüne kadar yaptıkları yatırımları da anlatan Erdoğan, son 20 yılda şehre güncel rakamla 56 milyar lira tutarında kamu yatırımı yapıldığını ifade etti.

Geleceğin altyapısını kuracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bunca yıldır ülkeyi yöneten bir kişinin elbette eksikleri de hatta hataları da olabilir” diyerek şöyle konuştu: “Biz bu muhasebeyi kimseye bırakmadan, kendi kendimize yapıyoruz. Söz verip de yapamadıklarımızın, yapmamız gerekip de henüz başaramadıklarımızın peşinden koşuyoruz. Türkiye’yi 20 yılda 3 kat büyütmüş olmamızı yeterli bulmuyor, en kısa sürede 2 kat daha büyüterek dünyanın en büyük 10 ülkesi arasına sokmayı hedefliyoruz. Milletimize, kazandırdığımız hizmetleri yeterli bulmuyoruz. Teknolojiden özgürlüklere, her alanda geleceğin dünyasının altyapısını kurmayı hedefliyoruz.”

Senaryoları birer birer yırtıp attık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’de yaşanan her acının hem insani hem ekonomik maliyeti olduğunu dile getirerek, şunları anlattı: “Hükümete geldiğimizde tüm bu faturaların ağır yükü altında, beli bükülmüş bir Türkiye vardı. Bir yandan tarihimizin en büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini başlatırken diğer yandan üzerimizde asırlardır uygulanan senaryoları birer birer yırtıp çöpe attık. 20 yıldır asırlık sorunları çözmekle kalmadık, gelişmiş ülkelerin bile gıptayla baktığı ve örnek aldığı bir hizmet altyapısı kurduk. Şimdi ne diyorlar? ‘Türkiye gerçekten farklı bir ülke. Türkiye artık emir alan değil, emir veren bir ülke.’ Yaşanan her küresel kriz, ülkemizin sahip olduğu gücün daha iyi anlaşılmasına vesile oluyor. Her krizde, kendi gücümüze dayanarak, yeni fırsatları değerlendirme potansiyelimizi biraz daha ileriye taşıdık. Türkiye Yüzyılı’na işte böyle bir iklimde giriyoruz. Bunun adı Türkiye Yüzyılı, bunu beraber kuracağız.”

Arkalarında emperyalist blok var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve Cumhur İttifakı’nın yerli ve milli siyaset bloku olduğunu söyledi. Samsun’da “Kuruluştan Bugüne Hep Birlikte 2023’e” programında konuşan Erdoğan, CHP’nin kodlarında yer alan çarpık bakış açısının masadaki diğer ortaklarına sirayet ettiğini kaydetti. Erdoğan, şöyle devam etti: CHP ve şürekasının vitrinde gözüktüğü, arkasında daha kimlerin olduğu belirsiz, eski Türkiye’nin emperyalist ve vampirlerin olduğu blokudur. CHP’nin vizyon açıklaması diye kamuoyuna sunduğu görüntünün başındaki zatın ve yoldaşlarının iplerinin kimlerin olduğunun ilanından başka anlam taşımamaktadır. Bu ipleri ellerinde tutanlar ülkemize kadar gelme zahmetine katlanmayacaklarını, CHP’yi nereden ve hangi başkentlerden idare edeceklerini açıkça göstermişlerdir.

Hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiz

Samsun’a kazandırdıkları hizmetleri saymakla bitiremediklerini söyleyen Erdoğan, “Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla şehrimizi her alanda nasıl büyüttük, geliştirdiysek inşallah bundan sonra da her beklentinizi, her talebinizi, her hayalinizi biz gerçeğe dönüştüreceğiz. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sıkı sıkıya sahip çıkalım. Yeter ki son 20 yıldır olduğu gibi 2023’te de aramıza kimseyi sokmayalım” diye konuştu. Alandakilere, “Şimdi öyle bir ses verin ki dosta güven, düşmana korku salsın” diye seslenen Erdoğan, “Türkiye Yüzyılı’nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız?” sorusuna “Evet” cevabı alınca, “Maşallah, Samsun’a da zaten böylesi yakışır” ifadelerini kullandı.

