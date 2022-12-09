Kendimi korumak için ateş ettim: Polis memuru tutuklandı

Fatih'te yasaklı ırk olan Pitbull cinsi iki köpekle kendisine saldıran kişileri durdurmak ve kendini korumak için önce havaya sonra da saldırganlara ateş açan ve bir kişinin ölümüne sebep olan polis memuru K.A. tutuklandı.

DOSYALARI KABARIK

Yenikapı Katip Kasım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde polis memuru K.A. ile Pitbull cinsi iki köpeği gezdiren Poyraz Gelener, Cumali K. ve B.A.P. arasında tartışma yaşanmıştı. Tartışma sırasında köpekleri polis memurunun üzerine saldırtan saldırganları durdurmak için beylik tabancasını ateşleyen polis memuru K.A.’nın açtığı ateş sonucu kasık ve karın bölgesinden yaralanan Poyraz Gelener kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gelener’in uyuşturucu, hırsızlık, kapkaç ve yaralama suçlarından 9, Cumali K.’nın ise kamu malına zarar verme, konut dokunulmazlığı ihlali, kesici delici alet alıp satmak bulundurmak ve kasten yaralama suçlarından 10 sabıka kaydı bulunuyor.

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KÖPEK FOBİM VAR

Çıkarıldığı mahkemede olayı anlatan polis memuru K.A. ifadesinde, üzerine atılan suçlamaları kabul etmedi. K.A. şunları söyledi; “Beni çocukken köpek ısırmıştı, fobim vardı. Pitbull köpeğini görünce aşırı panik yaptım. Cumali K.’nın beyan içeriklerini kabul etmem. Kendisi bana bıçak çekti. Bir de köpekleri üzerime doğru saldırttı. Köpek beni ısırmadı. Olay çok kısa sürdü. Ben kendimi korumaya çalıştım. Boğuşma izleri vardır. Kesinlikle maktüle doğru ateş etmedim. Sadece köpekten ve bıçaktan kendimi korumak istedim. Hala olayın şokunu yaşıyorum. Diğer şüpheli B.A.P.’nin beyanlarını da kabul etmiyorum. Olay nedeniyle çok üzgün ve pişmanım. Kesinlikle öldürme kastım yoktur.”

Omuz atarak hakaret ettiler

Öte yandan olayın nasıl meydana geldiği de ortaya çıktı. Olay akşamı görev mahalline gitmek üzere sivil kıyafetle Yenikapı Katip Kazım Mahallesi Langa Hisarı mevkisinde yürüyen polis K.A.’ya yanlarında bulunan 2 Pitbull ile gelen 3 kişiden biri omuz attı, hakaret içeren sözler söyledi. K.A.’nın üzerine giden 3 kişi K.A.’ya yumruk attı. Yere düşen K.A.’nın yanına Pitbull cinsi köpekler geldi. Bu esnada Poyraz Gelener yanında bulunan bıçağı çıkardı. K.A., beylik tabancasıyla havaya doğru dört el ateş etti. Gelener’in bıçakla kendisine doğru hareket ettiğini gören polis memuru, iki el daha ateş etti ve Poyraz Gelener’i vurdu. Olayın ardından hastaneye kaldırılan Poyraz Gelener hayatını kaybetti.