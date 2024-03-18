Kentsel dönüşümün önü imarla açılacak

31 Mart’ta yapılacak seçimlere sayılı günler kala belediye başkan adayları da çalışmalarına hız kazandırdı. Mahalle mahalle gezerek projelerini anlatan adaylar vatandaşların sıkıntılarını ve taleplerini de dinliyor. Ataşehir’in bütün problemlerine vakıf olduğunu ifade eden Ataşehir AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Naim Yağcı projelerini

Yeni Şafak’a anlattı.

ATAŞEHİR YILLARDIR İHMAL EDİLMİŞ

1 Nisan itibariyle hiç yapılmayanı yapacaklarını söyleyen Yağcı, “Çünkü mevcut partinin üç dönem belediye Başkanlığı döneminde Ataşehir olduğu gibi duruyor. Ataşehir, Belediyecilik hizmetlerinden istifade edememiş. Ataşehir 2008 yılında ilçe oldu 2009 yılında belediyeyle tanıştı ancak yıl 2024 olmasına rağmen halen gerçek belediyeciliği görmemiş. İlçe olmanın avantajlarını yaşayamamış. Komşularımızla bir araya geldiğimizde Ataşehir’in çevre temizliğiyle ilgili sorunlar olduğunu söylüyorlar belirli yerlerde aylarca çöplerin unutulduğu belediyenin çevreye duyarlı olmadığından şikayet ediliyor. Bugün bunların konuşulması dahi belediyenin ne denli ihmal edildiğini gösteriyor” dedi.

Ataşehir’in en temel probleminin imar, mülkiyet ve tapu olduğunu belirten Yağcı, “Biz hızlı bir şekilde mahallelerimizde imar süreçlerini tamamlayıp ruhsat aşamasına gelip bir an önce riskli yapıların dönüşümünü sağlayacağız. Bunun için belediye olarak Ataşehirli komşularımızın işlemlerini hızlandıracağız ve güvenli yapılara başlarını sokmalarını sağlayacağız. Mevlana ve Mimar Sinan mahallelerinde mülkiyet problemi var, hala tapusunu alamamış komşularımız var. Şu an tapuları tapu müdürlüğünde hazırlanıyor, inanıyorum ki seçimden önce de tapuları verilmeye başlanacak.

Bir şekilde o bölgelerdeki imar alanlarını hızlı bir şekilde uygulama aşamasına getirmiş olacağız. 17 mahallemizin 14’ünü ilgilendiren imar problemini dönüşümle Ataşehirlilere kazandırmış olacağız” şeklinde konuştu.

TRAFİK ÇİLESİNDEN KURTARACAĞIZ

Ataşehir’in bulunduğu konum ve nüfus nedeniyle trafik yoğunluğunun yaşandığı bir bölge olduğuna dikkat çeken Yağcı, şu ifadeleri kullandı:

“Bu bölgelerimize kavşak düzenlemesi ve alt-üst geçitler yapacağız böylece trafik problemini rahatlamış olacağız. Yeni yol akslarıyla, tek yön çift yön ve yol üstü park ihlallerini azaltmak suretiyle Ataşehir’de trafik yoğunluğuna çözüm üreteceğiz. Bir diğer önemli konu ise Ataşehir’de şehir içi toplu ulaşım ağı yok. Vatandaşların tek vesaitle bir yerlere gitmesi oldukça zor. Mahalleler arası toplu ulaşım ağını Ataşehir’de oluşurmuş olacağız. Bu şehri de birbirine bağlayacak şehir bir bütün haline getirmiş olacağız.”

KREŞLER ANNELER İÇİN KURTARICI OLACAK

Ataşehir’de yediden yetmişe bütün vatandaşlara dokunacak projeleri olduğunu ifade eden Yağcı, “Belediyecilik dediğimizde Ataşehir’i yediden yetmişe projelerle geliştirmemiz lazım. Yenidoğan bebekten en yaşlısına kadar vatandaşlarımıza dokunacak projelerimiz var. 7/24 açık kreşler yapacağız. Çalışan ya da ev hanımı annelerin bir yere gideceği zaman çocuklarını bırakabilecekleri nöbetçi kreşlerimize geçici olarak bırakabilecek. Güvenle çocuklarını emanet edebilecekleri belediyenin kreşleri olacak. Ataşehir’de maddi imkanları olmayan çocuklarını kreşe veremeyecek annelere hemen hemen her mahallede kreş ağını da her mahallede uygulayacağız” dedi.

KADINLAR İÇİN MAHALLE EVLERİ

Kadınlar için hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgi veren Yağcı, “Kadınlar için mahalle evlerinde, hem meslek edinsinler, hem komşularıyla bir araya gelsinler hem de resim, müzik gibi sanat alanlarında hangilerine yatkınsalar o kursları verelim üretsinler istiyoruz. Ürettiklerini de aile ekonomisine kazandırsınlar ve sanatlarını sergileyecekleri alanlarla eserlerini sergileyebilecekleri merkezlerimiz olacak” ifadelerine yer verdi.

Yemyeşil bir Ataşehir hayal ettiklerini dile getiren Yağcı, “Sadece kamu alanlarını değil, dileyen vatandaşın bahçesini de yeşillendirecek fidan bağışıyla Ataşehir’imizin her tarafını her çeşit bitkiyle donatmak istiyoruz. Parkları daha da yeşillendireceğiz. Yeterli olan parkları aydınlatarak güvenli hale getirmek için kameralarla donatacağız ve yeni parklar yapacağız” şeklinde sözlerine son verdi.

Çocuklara destek eğitimi

Gençleri de düşündüklerini söyleyen Ataşehir AK Parti Belediye Başkan adayı Yağcı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Açacağımız gençlik merkezlerinde çocuklara destek eğitimi verilecek, yeteneklerini geliştirecekler. Kapalı ve açık spor kompleksleri yapacağız. Çünkü gençlerimizin ev ve okul dışında meşgul olacakları, hobileri ile ilgilenecekleri mekanlar olsun bu sayede çocuklar boşluğa düşmesin, elinden tutan bir belediye olsun istiyoruz."











