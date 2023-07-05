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Kentte karantina uygulaması sonrası eski yayılma kırıldı: Ardahan'da şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Ardahan'da devam eden şap hastalığı kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Hastalıkla mücadele kapsamında kent merkezi ve 5 ilçedeki uzmanlarca aşı ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor. Şap hastalığıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyleyen Ardahan Valisi Hüseyin Öner, eski yayılmanın kırıldığını belirterek yakın bir zamanda hastalığın tamamen ortadan kalkacağını ifade etti.

18:23 . 5/07/2023 Wednesday
AA
Ardahan'da devam eden şap hastalığının yakında ortadan kalkacağı belirtildi.

Ardahan'da devam eden şap hastalığının yakında ortadan kalkacağı belirtildi.

Ardahan'da şap hastalığının kontrol altına alınması için çalışmalar yoğun şekilde sürüyor.

Hastalık nedeniyle kent merkezi ve 5 ilçedeki uzmanlarca aşı ve dezenfektan çalışması gerçekleştiriliyor.

Şap Enstitüsü Müdürlüğü ekipleri de karantinaya alınan alanlarda çalışma yürütülüyor.

Uzmanlar, merkeze bağlı Çalabaş köyü yaylasında vatandaşlarla görüşüp hastalığının önlenmesi hususunda teknik bilgiler paylaştı.

Ardahan Valisi Hüseyin Öner, AA muhabirine, tarım ve hayvancılığın Ardahan için önemli olduğunu belirterek, bu nedenle şap hastalığıyla ilgili mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Uzman ekiplerin konuyu yakından takip ettiğini dile getiren Öner, "Bu manada birçok noktada yayılımı önlemek için karantina uygulamasını başlattık. Bu süreçte, aldığımız önlemler doğrultusunda eski yayılma kırıldı. İnşallah yakın bir zamanda hastalığın tamamen ortadan kalktığını göreceğiz." dedi.

255 bin büyükbaş hayvanın aşısı tamamlandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Fatih Cineviz de kısa sürede kentin gündeminde şapı çıkaracaklarını vurguladı.

Aşılama ve karantina işlemlerinin sürdüğünü kaydeden Cineviz, "İlimizde nisan ayında tespit edilen SAT-2 hastalığı ile karantina ve aşılama faaliyetlerimiz devam etmektedir. 255 bin büyükbaş hayvanımızın bu anlamda aşısını tamamladık. Nispeten bazı vakalarda ağır seyrediyor. Bu da yüzde 1-2 seviyelerinde. Bugün yaptığımız çalışmada ise durumun çok kötü olmadığını gördük. Çok yakında hastalığın sönmesine ilişkin kanaatimiz var. Hastalığın inşallah ilimizin gündeminde çıkacağını düşünüyoruz." diye konuştu.



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