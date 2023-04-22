Kepez’den geleceğe zeytin yatırımı

Antalya Kepez Belediyesi tarafından geleceğin gıdalarından biri görülen zeytinin üretimini teşvik amacıyla proje geliştirildi. İlçenin kırsalında atıl haldeki belediye arazilerinde zeytin bahçeleri tesis ediliyor. İlk zeytin bahçesi de, Kepez Belediyesi tarihinin en büyük çevreci projelerinden biri olan Antalya Orman Çiftliği’nde oluşturuldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları, Kirişçiler Mahallesi’nde 180 dönüm araziye kurulan çiftliğin, buğday ekilmeyen alanlarında 2 bin adet zeytin fidanını toprakla buluşturdu. Hasattan sonra ise buğday ekilen arazide 4 bine yakın zeytin fidanı dikimi yapılacak. Böylelikle çiftlikte 6 bin adet ağaçtan oluşan bir zeytin bahçesi kurulmuş olacak.

GELECEĞE YATIRIM

Zeytin bahçeleri projesini, gelecek kaygısından dolayı gerçekleştirdiklerini belirten Tütüncü, “Zeytinyağının, insanların beslenmesinde önemli yeri var. Birçok araştırma da, kalp sağlığı açısından yararlı besinlerin başında zeytinyağı geliyor. Biz de çocuklarımızın gelecekte bu sağlıklı besini tüketmeleri için ilçemizin dört bir yanında zeytin bahçeleri kuruyoruz. Elimizin değdiği her yere de zeytin fidanı dikiyoruz. Diktiğimiz zeytin fidanlarının değeri, yıllar sonra çok daha iyi anlaşılacak. İlçe sakinlerimizi de, evlerinin bahçelerine zeytin fidanı dikmeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.

DUACI MAHALLESİ’NE 600 ZEYTİN FİDANI DİKİLDİ

Dünyadaki nüfus artışıyla tarımsal üretimin ve gıdanın öneminin her geçen arttığına dikkat çeken Başkan Tütüncü, bu nedenle zeytin bahçesi projelerinin önemli bir yatırım olduğunun altını çizdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bir zeytin bahçesi de Duacı Mahallesi’nde oluşturdu. Mahallede belediyenin 30 dönümlük arazisine 600 adet zeytin fidanı dikildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü işçileri, toprakla buluşturdukları zeytin fidanlarının bakımını ise özenle yapıyor.







