|
Gündem

Kepez’e bir spor tesisi daha geliyor

Kepez Çankaya Mahallesi’ndeki Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı.

04:00 . 3/06/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Kepez Belediyesi spor tesisi temel atma töreni.

Kepez Belediyesi spor tesisi temel atma töreni.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan spor alanlarının ortak kullanımıyla ilgili protokol kapsamında Kepez Çankaya Mahallesi’ndeki Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Temelini attığımız bu tesis ile ilçedeki spor salonumuz 13’e çıktı. Spor alanındaki hizmetleri yaparken biz, hem beden hem de ruh sağlığı yerinde gençler hedefliyoruz. Kepez Belediyesi olarak bizde, bu ülküye katkı vermeye çalışıyoruz” dedi.



#Milli Eğitim Bakanlığı
#Kepez Belediyesi
#temel atma
#Açılış
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Meteoroloji 3 bölge için sağanak yağış uyarısı yaptı