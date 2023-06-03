Kepez’e bir spor tesisi daha geliyor

Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan spor alanlarının ortak kullanımıyla ilgili protokol kapsamında Kepez Çankaya Mahallesi’ndeki Fatih Selek Ali Işıkhan Anaokulu Spor Salonu temeli törenle atıldı. Törende konuşan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, “Temelini attığımız bu tesis ile ilçedeki spor salonumuz 13’e çıktı. Spor alanındaki hizmetleri yaparken biz, hem beden hem de ruh sağlığı yerinde gençler hedefliyoruz. Kepez Belediyesi olarak bizde, bu ülküye katkı vermeye çalışıyoruz” dedi.