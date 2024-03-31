Keşfedilmemiş antik kentler turizme katılacak

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde turistlere yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak. Hatay’dan Ayvalık'a kadar olan sahil kesiminde bulunan 2 bin antik kentten en dikkat çekici olanları ön plana çıkarılacak. Bunlar arasında Muğla Euromos, Hatay Epiphaneia, Adana Anavarza, Aydın Magnesia ad Maeandrum antik kentleri bulunuyor. Anadolu’daki henüz keşif edilmemiş antik kentlerin de tanıtımına ağırlık verilecek.

Türkiye’de Akdeniz ve Ege sahil bandında Hatay’dan Ayvalık’a kadar irili ufaklı yaklaşık 2 bin antik kent bulunuyor. Bunların gün yüzüne çıkartılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülecek. Turistik değerlerin tanıtımı açısından az bilinen antik kentler arasında bulunan Hatay’da Epiphaneia, İmma, Adana’da Anavarza, Magarsus, Datça’da Knidos, Aydın’da Nysa, Magnesia ad Maeandrum, Muğla’da Euromos, Çeşme’de Erythrai, Manisa’da Sardes, Denizli’de Laodikeia'nın tanıtımına ağırlık verilecek. Anadolu'da yer alan Kütahya Aizanoi, Çorum Hattuşa Boğazköy Ören Yeri, Burdur Sagalassos, Osmaniye Kastabala, Uşak Blaundus, Karabük Hadrianapolis, Düzce Prusias ad Hypium, Zonguldak Tios da tanıtımına ağırlık verilecek yerle arasında bulunuyor. Bu kentler yerli ve yabancı turistlerin tur programlarına eklenecek.