|
Gündem

Keşfedilmemiş antik kentler turizme katılacak

Türkiye, turizmi 12 aya yayma çalışmaları kapsamında az bilinen antik kentlerin tanıtımına önem verecek.

Mehmet Güney
04:00 - 31/03/2024 Pazar
Güncelleme: 00:28 - 31/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Bu kapsamda önümüzdeki dönemde turistlere yönelik tanıtım faaliyetleri artırılacak. Hatay’dan Ayvalık'a kadar olan sahil kesiminde bulunan 2 bin antik kentten en dikkat çekici olanları ön plana çıkarılacak. Bunlar arasında Muğla Euromos, Hatay Epiphaneia, Adana Anavarza, Aydın Magnesia ad Maeandrum antik kentleri bulunuyor. Anadolu’daki henüz keşif edilmemiş antik kentlerin de tanıtımına ağırlık verilecek.

TUR PROGRAMLARINA EKLENECEK

Türkiye’de Akdeniz ve Ege sahil bandında Hatay’dan Ayvalık’a kadar irili ufaklı yaklaşık 2 bin antik kent bulunuyor. Bunların gün yüzüne çıkartılması ve turizme kazandırılması için çalışmalar yürütülecek. Turistik değerlerin tanıtımı açısından az bilinen antik kentler arasında bulunan Hatay’da Epiphaneia, İmma, Adana’da Anavarza, Magarsus, Datça’da Knidos, Aydın’da Nysa, Magnesia ad Maeandrum, Muğla’da Euromos, Çeşme’de Erythrai, Manisa’da Sardes, Denizli’de Laodikeia'nın tanıtımına ağırlık verilecek. Anadolu'da yer alan Kütahya Aizanoi, Çorum Hattuşa Boğazköy Ören Yeri, Burdur Sagalassos, Osmaniye Kastabala, Uşak Blaundus, Karabük Hadrianapolis, Düzce Prusias ad Hypium, Zonguldak Tios da tanıtımına ağırlık verilecek yerle arasında bulunuyor. Bu kentler yerli ve yabancı turistlerin tur programlarına eklenecek.




#Turizm
#Ekonomi
#Tarih
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Seçim yasakları saat kaçta bitecek 2024? 31 Mart Yerel Seçim Yasakları neler, ne zaman bitecek?