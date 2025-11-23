Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Karmış ve Karaçukur köyleri arasındaki orman kesim alanında çıkan yangında yaklaşık 80 ster çam ağacı zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kesim sahasını etkisi altına aldı.