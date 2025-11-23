Yeni Şafak
Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü

Kesim sahasında yangın paniği: 80 ster çam ağacı zarar gördü

16:1523/11/2025, Pazar

IHA

16:1523/11/2025, Pazar
IHA
Çorum

Çorum’un İskilip ilçesinde, orman bölgesindeki kesim alanında çıkan yangında 80 ster çam ağacı zarar görürdü.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Karmış ve Karaçukur köyleri arasındaki orman kesim alanında çıkan yangında yaklaşık 80 ster çam ağacı zarar gördü. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek kesim sahasını etkisi altına aldı.


İhbar üzerine bölgeye İskilip Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına rağmen yangın ekiplerin ve köylülerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.



