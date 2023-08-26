Kiev’de gündem tahıl koridoru

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, savaşın sürdüğü ve Tahıl Koridoru Anlaşması’nın belirsizliğe girdiği bir dönemde Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitti. Fidan’ın Kiev’deki temaslarının ana çerçevesini, olası Moskova ziyaretinde de gündeme getireceği tahıl koridoru anlaşmasının geleceği oluşturdu. Edinilen bilgiye göre, Ankara, Tahıl Koridoru Anlaşması’nın uzatılması için Moskova’nın ikna edilmesi gerektiğini Kiev’e iletti. Türk heyeti, Ukraynalı muhataplarına tahıl krizi konusunda uzlaşının sağlanması halinde, iki ülke arasında ateşkes için Ankara’nın bir daha gayret göstereceğini aktardı. Öte yandan kaynaklar, Güney Afrika’daki 15’inci BRICS Zirvesi’ne de dikkat çekiyor.

RUSYA KISITLAMA İSTEMİYOR

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BRICS Zirvesi’ne gönderdiği video mesajda, anlaşma kapsamında Rusya’nın hiçbir şartının yerine getirilmediğini söylemişti. Putin’in “Rus tarafına karşı tüm yükümlülükler gerçekten yerine getirilirse anlaşmaya geri dönmeye hazır olacağız” şeklindeki sözlerini hatırlatan kaynaklar, Ankara’nın Moskova’yı ikna etmeye çalışacağını açıkladı. Rusya, tahıl ve gübre ihracatına yönelik kısıtlamaların tamamen kaldırılmasını, Türkiye ise Rusya’nın tahıl anlaşmasına geri dönüşünü sağlamak istiyor.

İKİNCİ KONU SAVUNMA SANAYİİ

Moskova’nın ikna edilmesi için Kiev’i uzlaşıya çağıran Ankara, Odessa-İstanbul tahıl koridorunun yeniden işlevsel olmasının önemini bir kez daha muhataplarına aktaracak. Ankara, Fidan’ın Kiev ziyaretiyle birlikte Rusya ile Ukrayna’yı tekrar bir araya getirmek istiyor. Bu aynı zamanda kısmi de olsa bir yumuşama anlamına geleceği için Karadeniz’in kuzeyinde tansiyonun düşmesine kapı aralanacak.

Fidan’ın ziyaretinde bir diğer gündem ise Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayiinde işbirliğinin sürdürülmesi. Bu bağlamda Türk firmalarının Ukrayna ordusuna temin edebileceği yeni silahların da gündeme gelmesi bekleniyor.

Zelenski ile görüştü

Resmi temaslar için Kiev’e giden Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski tarafından kabul edildi. Zelenski, verdiği destekten dolayı Türkiye’ye teşekkür etti. Fidan, daha sonra Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak ve Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ile de bir araya geldi.

Hakan Fidan, Dmitro Kuleba

Türk diplomasisi önemli

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba Kiev’de ortak basın toplantısında konuştu. Kuleba, bir çok ülkenin savaşın sona ermesi için çaba gösterdiğini belirterek “Ancak çok az ülke en azından bir şeyler yapmayı başardı. Şu ana kadar elde ettiğimiz en büyük başarı da aslında Türkiye’ye ait” dedi. Kuleba, “Türkiye’nin etkili olduğuna inanıyoruz, çünkü her şeyi aynı anda çözmeye çalışmak yerine çok spesifik konulara odaklandı. Çatışmanın boyutu ve derinliği nedeniyle bu imkansızdır. Türkiye çok spesifik konulara odaklanıyor ve bunları çözüyor. Biz de Türk diplomasisinin bu alandaki etkinliğini çok önemsiyoruz” diye konuştu.

RUSYA DENKLEME TEKRAR ALINMALI