​Kılıçdaroğlu bu kez Avrupa yolcusu.

ABD seyahati büyük eleştirilere neden olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni yurt dışı geziler için hazırlanıyor. 9-13 Ekim arasında 5 günlük bir ABD ziyaretinde bulunan CHP Liderinin rotasını şimdi de Avrupa’ya çevirmesi planlanıyor. Kılıçdaroğlu’nun kasım ayının ilk yarısında İngiltere ve Almanya’ya gitmesi öngörülüyor. CHP kaynakları; ziyaretin tarihinin ve programının henüz planlama aşamasında olduğunu ifade etti. Avrupa programında Kılıçdaroğlu’nun sanayi ve teknoloji merkezlerini ve bilim insanlarını ziyaret etmeyi planladığı belirtiliyor. Yurt dışındaki izlenimleri, görüşmeler ve çıkan sonuçların da bir eylem planı çerçevesinde açıklanması bekleniyor.

SONRASINDA SEÇİM HAZIRLIĞI

Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinden sonra Avrupa ziyareti ile birlikte çalışmalarını tamamlayıp kasım ayının sonlarına doğru CHP’nin seçim vizyonuna odaklanması öngörülüyor.