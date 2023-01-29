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Kılıçdaroğlu: CHP'liler kendi genel başkanlarını aday olarak görmek ister

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında "Aday mısınız? sorusuna kaçamak yanıtlar verdi. "Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister." diyen Kılıçdaroğlu, "Ama burada aslolan 6 liderin oturup ortak karar vermesidir." ifadelerini kullandı.

21:57 . 29/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu.

Kemal Kılıçdaroğlu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"Cumhurbaşkanı adayı siz misiniz?" sorusuna net bir cevap veremeyen Kılıçdaroğlu,
"Her parti doğal olarak kendi liderini cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. CHP'liler de kendi genel başkanlarını cumhurbaşkanı adayı olarak görmek ister. Ama burada aslolan 6 liderin oturup ortak karar vermesidir."
ifadelerini kullandı.


"ADAY ORTAK ÇALIŞMA GELENEĞİNİ DEVAM ETTİRMELİ"

Söz konusu cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu ""Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini devam ettirmesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım." dedi.


"13 ŞUBAT'TA AÇIKLANACAK"

Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca programda 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını söz konusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını söyledi.


#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Cumhurbaşkanı
#Aday
1 saat önce
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