Kılıçdaroğlu: CHP'liler kendi genel başkanlarını aday olarak görmek ister

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Kemal Kılıçdaroğlu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Söz konusu cumhurbaşkanı adayının nasıl olması gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu ""Belirleyeceğimiz adayın ortak çalışma geleneğini devam ettirmesi gerekiyor. Her şeyi ben bilirim anlayışına sahip olmaması lazım. Devleti iyi tanıması, liyakatın ne kadar önemli olduğunu bilmesi lazım." dedi.
Kemal Kılıçdaroğlu ayrıca programda 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının 13 Şubat'ta açıklanacağını, seçim için yol haritasını söz konusu cumhurbaşkanı adayının anlatacağını söyledi.