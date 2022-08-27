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POLİTİKA

Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili itirafta bulundu. CHP'nin tüm partilerle görüşen tek parti olmasıyla övünen Kılıçdaroğlu, "Tarihin bize yüklediği bir misyon var." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var
​CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk TV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Altılı masanın HDP ile ilişkisine dair açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, masadaki bazı partilerin HDP ile görüştüğünü, bazılarının ise görüşmediğini söyledi.

"TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞEN TEK PARTİYİZ"

"Biz bütün partilerle görüşüyoruz. Biz bütün partilerle görüşen tek partiyiz." diyen Kılıçdaroğlu, "Çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var." ifadelerini kullandı.

Kemal ​Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var
OYNAT 00:36
Kemal ​Kılıçdaroğlu: HDP ile görüşüyoruz çünkü tarihin bize yüklediği bir misyon var
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında HDP ile ilgili itirafta bulundu. CHP'nin tüm partilerle görüşen tek parti olmasıyla övünen Kılıçdaroğlu, 'Tarihin bize yüklediği bir misyon var.' ifadelerini kullandı.

"Gerçek anlamda demokrasinin gelmesi için kendi kuruluş süreci içinde mücadele eden partiyiz." açıklamasında bulunan Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok partili hayata geçtiğimizde Demokrat Parti kazanmıştır, İnönü anahtarı teslim edip yürüyerek gitmiştir. Bir parti sürekli iktidarda nasıl kalırım diye özel arayışın içine giriyorsa demokrasiye inanmıyor demektir."

KENDİNİ MİLLETTEN AKILLI SANIYOR

Öte yandan Kılıçdaroğlu, "Milleti mi kandırıyorsunuz? Hadi millete söylediniz ya beni mi kandırıyorsunuz? Beni kandırabilirler mi ya?" diyerek iktidara yüklendi.

Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, "Zavallıya bakın! Kendini milletten akıllı sanıyor. Ayrıca milleti kandırmaya çalışan sizsiniz. 'Helalleşeceğiz' diyorsunuz, milletin inancına saldıranlara en önde sahip çıkıyorsunuz. 'HDP ile ittifak yok.' diyorsunuz, emirleri Demirtaş'tan alıyorsunuz. İki yüzlü yalancılar!" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu kendini milletten akıllı sanıyor
OYNAT 00:19
Kılıçdaroğlu kendini milletten akıllı sanıyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, HaberTürk yayınında yaptığı açıklamada 'Milleti mi kandırıyorsunuz? Hadi millete söylediniz ya beni mi kandırıyorsunuz? Beni kandırabilirler mi ya?' diyerek iktidara yüklendi. Kılıçdaroğlu'nun bu sözlerine tepki gösteren AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, 'Zavallıya bakın! Kendini milletten akıllı sanıyor. Ayrıca milleti kandırmaya çalışan sizsiniz. 'Helalleşeceğiz' diyorsunuz, milletin inancına saldıranlara en önde sahip çıkıyorsunuz. 'HDP ile ittifak yok.' diyorsunuz, emirleri Demirtaş'tan alıyorsunuz. İki yüzlü yalancılar!' ifadelerini kullandı.

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