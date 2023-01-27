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Kılıçdaroğlu Mersin'de vaadini yineledi: Her muhtara özel yardımcı vereceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mersin'de gerçekleştirdiği Muhtarlar Buluşması'nda daha önce eleştirilere sebeb olan vaadini tekrar söyledi. Muhtarlara yardımcı vereceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse, dosya tutsalar, gelen vatandaşlarla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar" dedi.

17:16 . 27/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin'de muhtarlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha öncede söylediği vaadini yineledi. Kılıçdaroğlu toplantıda, " Özellikle büyükşehirlerde yani nüfusu, baktığı nüfus yirmi binin, otuz binin kırk binin, elli bin hatta yüz binin üstünde olan muhtarlar var. Tek muhtar var. Bir yardımcı bile yok" ifadelerini kullandı.


'YARDIMCI VERECEĞİZ'

Muhtarlar bir araya gelen Kılıçdaroğlu, "İktidara geldiğimizde muhtarlarla ilgili ne yapacağımızı da anlatmak isterim. Özellikle büyükşehirlerde yani nüfusu, baktığı nüfus yirmi binin, otuz binin kırk binin, elli bin hatta yüz binin üstünde olan muhtarlar var. Tek muhtar var. Bir yardımcı bile yok. Muhtarlığı kapattığın zaman vatandaşın muhtara derdini anlatabileceği hiç kimse yok. Dünya kadar işsizimiz var. Muhtar arkadaşlara birer yardımcı personel verilse dosya tutsalar, gelen vatandaşla ilgilenseler ne olur? Ben bunu söylediğimde kıyameti kopardılar. Vay efendim muhtarlara bu verilir mi? Niye verilmesin? Allah nasip eder iktidar olduğumuzda vereceğiz. Ne olacak yani" dedi.



#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Mersin
#Muhtarlarla buluşma
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Kılıçdaroğlu Mersin'de vaadini yineledi: Her muhtara özel yardımcı vereceğiz
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