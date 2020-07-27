​Kılıçdaroğlu’na büyük şok: CHP’den ihraç edilmek istenen Gürsel Erol listeyi delip PM’ye seçildi

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri sona erdi. Kurultayın ikinci gününde, PM ve YDK üyelerinin seçimi gerçekleştirildi. Oy verme işlemi saat 21.45'te biten seçimlerde oy sayımı 3 saat sürdü.

Listeyi deldi

Parti Meclisi üyelerinin seçim işlemi tamamlandığında ise ilginç sonuçlar ortaya çıktı. İki yıl önce Kemal Kılıçdaroğlu’nu istifaya çağırdığı için kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen ve uyarı cezası alan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Kemal Kılıçdaroğlu'nun anahtar listesini delip PM’ye seçildi.





Değerli yol arkadaşlarım, kıymetli delegeler. Bana gösterdiğiniz ilgi ve destek için sizlere yürekten teşekkür ederim.

Saygılarım ve sevgilerimle. — Gürsel Erol (@gurselerol62) July 26, 2020

Kılıçdaroğlu'nu istifaya çağırmıştı

Gürsel Erol, 24 Haziran 2018 seçimlerinin ardından Kılıçdaroğlu’na istifa çağrısı yapmış, ayrıca parti genel merkezi önünde oturma eylemi başlatacağını açıklamıştı.

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CHP'nin 41 yıl sonra ilk kez milletvekili çıkardığı Elazığ'dan seçilen Gürsel Erol, Parti Meclisi (PM) toplantısında oy çokluğuyla alınan kararla kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kuruluna (YDK) sevk edilmişti.

CHP PM üyeleri Erdal Aksünger, Eren Erdem ve Necati Yılmaz da Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısı yapmıştı ancak bu isimler için bir disiplin süreci işletilmemişti.

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PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için Tunceli'de yürüyüş yaptı

Gürsel Erol

Gürsel Erol, TBMM Genel Kurulu'nda hain terör örgütü PKK'nın katlettiği öğretmen Necmettin Yılmaz için bir konuşma yapmıştı. Erol, şunları dile getirmişti:

Bu olayı, terörü kınamak için Tunceli'nin bir terör kenti olmadığını, Tunceli'nin cumhuriyet, hoşgörü kenti olduğunu, bir inanç merkezi olduğunu kanıtlamak teröre, terör örgütlerine direnmek için Tunceli tarihinde hiç yapılmamış bir şey yapacağız. Tunceli'de 'teröre hayır' demek için bir yürüyüş yapacağız. Bu yürüyüşümüze parlamentoda görev yapan 550 milletvekilimizi de davet ediyorum. Çünkü terör Türkiye'de bir siyasi partinin meselesi değil, terör Türkiye'de yaşayan 80 milyonun ulusal bir sorunudur.

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CHP grubu içerisindeki en keskin HDP karşıtı olan milletvekili

Erol, aynı zamanda partisinin Genel Kurulu'nda, "Bakın, ben bunu CHP grubu içerisinde en keskin HDP karşıtı olarak bilinen milletvekili olarak söylüyorum. Milletvekilinin eğer bir terör örgütüyle bağlantısı hukuken sabit görülürse ve mahkemeler bununla ilgili bir karar vermişse yalnızca milletvekilliği düşürülmemeli, aynı zamanda cezaevine de gönderilmeli" ifadelerini kullanmıştı.

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