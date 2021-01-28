Kılıçdaroğlu’na PKK paçavralı HDP binası soruldu: Teröre karşıyım savcılar gereğini yapar

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

GÜNDEM HDP’de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı

GÜNDEM HDP hücre evi: Elektriği de kaçak

Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

"Savcılar gereğini yapar"

Basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konu hakkındaki düşüncesi soruldu. Kılıçdaroğlu, insan hayatından daha önemli bir şey olmadığını belirterek, "Savcılar gereğini yapar. Teröre prim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam" dedi.

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