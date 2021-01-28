Gündem Kılıçdaroğluna PKK paçavralı HDP binası soruldu Teröre karşıyım savcılar gereğini yapar
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu’na PKK paçavralı HDP binası soruldu: Teröre karşıyım savcılar gereğini yapar

HDP Esenyurt binasında bulunan terör örgütü PKK paçavraları ve terörist elebaşı Öcalan’ın posterleri hakkındaki görüşü sorulan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Savcılar gereğini yapar. Teröre prim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam. İnsan hayatından daha önemli bir şey yok" cevabını verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu
Kemal Kılıçdaroğlu

HDP'nin İstanbul Esenyurt ilçe binasında temizlik ve ilaçlama hizmeti veren CHP’li belediyenin sosyal medyada paylaştığı video ile HDP'nin ilçe binasını adeta hücre evi ve Kandil’deki gibi kamplara dönüştürdüğü ortaya çıkmıştı.

HDP’de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı
GÜNDEM
HDP’de 100 bin fotoğraflık terör arşivi çıktı

HDP hücre evi: Elektriği de kaçak
GÜNDEM
HDP hücre evi: Elektriği de kaçak

Polis, bu görüntülerin ardından operasyon düzenlemiş; 6 saatlik aramada 30 Öcalan posteri, afişler ve PKK yayın organları ele geçirilmişti. Binada en az 4 yıldır da kaçak elektrik kullanıldığı tespit edilmişti.

"Savcılar gereğini yapar"

Basın toplantısı düzenleyen Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na bu konu hakkındaki düşüncesi soruldu. Kılıçdaroğlu, insan hayatından daha önemli bir şey olmadığını belirterek, "Savcılar gereğini yapar. Teröre prim verilmesini doğru bulmam. Terörün yanında durulmasını doğru bulmam" dedi.

Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın ve birçok örgütsel dökümanın görüntülendiği binaya şafak baskını
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Esenyurt HDP ilçe binasına operasyon: Teröristbaşı Öcalan'ın ve birçok örgütsel dökümanın görüntülendiği binaya şafak baskını
Esenyurt Belediyesi ekiplerinin HDP ilçe binasında yaptıkları dezenfekte çalışmasında çekilen görüntülerde, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri HDP Esenyurt İlçe Başkanlığına operasyon düzenledi.

Operasyona, Güvenlik Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Polisi de destek verdi. Ekipler binada bulunan çok sayıda doküman ve belgeye el koydu.

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