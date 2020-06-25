Kılıçdaroğlu'na soruyoruz: O şehitler için vicdanın niye sızlamadı? Türk evlatları için de vicdanın kanıyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaya devam ediyor. Terör örgütü PKK’dan gelen talimatlarla hareket eden ve özellikle 6-8 Ekim olaylarının baş sorumlusu HDP’li Selahattin Demirtaş’ın haksız yere hapiste yattığını savunan Kılıçdaroğlu, “toplumun vicdanının kanadığını” ileri sürdü. 36 yıldır gerçekleştirdiği kanlı eylemleriyle bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK’nın yetim bıraktığı çocukların Kılıçdaroğlu’nun vicdanını kanatıp kanatmadığı merak konusu oldu.

DEMİRTAŞ’I SAVUNUYOR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın haksız yere cezaevinde yattığına ilişkin açıklamalarını sürdürdü. Daha önce de Meclis kürsüsünden Demirtaş’ı savunan açıklamalara imza atan Kılıçdaroğlu, önceki gün “Selahattin Demirtaş 4 kez tahliye kararı verilen, sonra tekrar hapse atılan bir siyasetçi. Bir insanı haksız, hukuksuz yere hapse atarsınız toplumun vicdanı kanar, adalete bu kadar zulmetmeyin. Tahliye kararı aldıysanız uygulayacaksınız” ifadelerini kullandı.

GÜNDEM HDP'nin "Gizli kapaklı ittifak yok" çıkışı sonrası Kılıçdaroğlu'ndan yeni açıklama: Demirtaş'ın içeride olması vicdanları kanatıyor

OYNAT 00:28 Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş'a sahip çıktı: Haksız yere hapiste yatıyor Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, birçok terör olayından yargılanması süren ve 'Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz' sözleriyle de sosyal medyada tepki toplayan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı savundu. Kılıçdaroğlu, ''Haksız yere hukuksuz yere hapiste yatıyor. Yatmasının nedeni, 'Seni başkan yaptırmayacağız' demesidir' diye konuştu. BiP'te paylaş

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ONLARCA SUÇLAMA VAR

Kılıçdaroğlu’nun “Terör örgütü propagandası yapmak” suçundan 4 yıl 8 ay hapsi çarptırılan, hakkında düzenlenen 31 ayrı fezleke kapsamında yargılaması devam eden ve “Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma, bir suçu gizlemek veya başka bir suçun delillerini gizlemek ya da yakalanmamak amacıyla öldürmeye azmettirme, birden fazla kişi ile birlikte gece vaktinde suç örgütüne yarar sağlamak maksadıyla yağmaya azmettirme, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaya azmettirme” suçlarından hakkında devam eden soruşturma bulunan Demirtaş’ın tutuklu olmasının “toplum vicdanını kanattığını” savunması tartışma konusu oldu. Kılıçdaroğlu’nun, 6-8 Ekim olaylarının fitilini ateşleyen açıklamayı yapan, PKK ağzıyla meydan okuyan ve örgütten gelen talimatlarla hareket eden Demirtaş’a arka çıkması, kamuoyunda “PKK’nın yetim bıraktığı çocuklar da vicdanını kanatıyor mu?” sorusunu beraberinde getirdi.

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OYNAT 02:55 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "Neden içeride" sorusunu yönelttiği Demirtaş'ın yargılandığı dosyalar HDP eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş:

-142 yılla yargılanıyor

-Hakkında 5 ayrı ilde 12 dosya açılmış durumda

-Birçok davadan hapis cezasına çarptırıldı

-Yasin Börü'nün katledildiği 6-7 Ekim olayları gibi dosyalarda, ismi ilk sıralarda BiP'te paylaş

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OYNAT 02:03 İmamoğlu, CHP-HDP ittifakını itiraf etti CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, CHP ile HDP'nin 31 Mart yerel seçimleri için ittifak yaptığını itiraf etti. İmamoğlu, “HDP'li desteği de yaşıyorum, bunu sahada da yaşıyorum' dedi. HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli de 'Ekrem İmamoğlu seçilmişse bilecek ki o kentte yaşayan 3 milyon Kürt'ün oyuyla seçilmiştir' sözleriyle açık desteği belli etti. BiP'te paylaş

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BİNLERCE ÇOCUĞU YETİM BIRAKTI

Türkiye’deki ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984’te gerçekleştiren bölücü terör örgütü PKK’nın, Türkiye’de 36 yıldır düzenlediği hain saldırılarda 15 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi, binlerce kişi yaralandı. Kırsalda başladığı katliamlarını eli kanlı örgüt, şehir merkezlerine taşıyarak sivillerin canına da kastetti. Kanlı eylemlerinde bebek ve çocukları hedef almaktan kaçınmayan PKK’lı teröristler, yıllarca binlerce çocuğu katlederken, binlerce çocuğu da yetim bıraktı.

Terörün minik kurbanları

Nupelda Güloğlu - Ayaz Güloğlu

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Muhammed Omar

* Kundaktaki bebeklerden yaşlılara gözünü kırpmadan katleden hain örgütün 80 ve 90’lı yıllarda köylerde çok sayıda katliam gerçekleştirdi. 1993’te Erzincan’ın Başbağlar köyündeki 33 vatandaşı kurşuna dizdikten sonra köyün ateşe verilmesi PKK’nın insanlık dışı eylemlerinden. Kanlı örgütün son yıllardaki katliamlarında hedef yaptığı çocuk yaştaki sivillerden bazıları ise şöyle:

* Suriye’de YPG/PKK’nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği, sivilleri hedef alan saldırılarda Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ekmek almak için evinden çıkan 11 yaşındaki Mazlum Güneş, sokakta oynayan 11 yaşındaki Elif Terim şehit oldu.

* Tunceli’nin Ovacık ilçesinde 15 Temmuz’da bölücü terör örgütü mensuplarınca araziye önceden yerleştirilen patlayıcının infilak etmesi sonucu 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki kardeşi Nupelda Güloğlu yaşamını yitirdi.

* Şırnak’ın Silopi ilçesinde bir grubu piknik yapacakları Cudi Dağı eteklerindeki Uyanık köyü mevkisine bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıkan minibüsün geçişi sırasında teröristlerce yola döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu kuzeni Servet (23) ve 13 yaşındaki Diyar Bilen hayatını kaybetti.

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DÜNYA Bebek katilleri

DÜNYA Rahat uyu intikamın alınacak

OYNAT 00:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Muhammed bebeğin ailesiyle görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YPG/PKK'lı teröristlerce sınırın Suriye tarafından 10 Ekim'de Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit edilen 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü. Görüşmede Erdoğan'ın, yakından ilgilendiği Omar'ın kardeşlerine hediyeler verdi. BiP'te paylaş

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Şehit öğretmenlerimiz

Aybüke Yalçın

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Necmettin Yılmaz

* Mustafa Çağlar, Tunceli’nin Mazgirt ilçesine bağlı Akviran köyünde 30 yıl önce, terör örgütü PKK’nın katlettiği ilk öğretmen.

* Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, Batman’ın Kozluk ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından gerçekleştirilen saldırı sonucu hayatını kaybetti.

* Öğretmen Necmettin Yılmaz, Tunceli’de terör örgütü PKK üyelerince 16 Haziran 2017’de kaçırıldıktan sonra katledildi.

* Tunceli’de halı sahada futbol oynayan polislerin üzerine teröristlerce uzun namlulu silahlarla ateş açılması sonucu şehit düşen komiser Cem Kerman’ın eşi öğretmen Dilay da, eşinin yanına koşarken vurularak şehit oldu.

OYNAT 02:38 Aybüke öğretmen için tören düzenleniyor Batman'ın Kozluk ilçesinde teröristlerin saldırısı sonucu hayatını kaybeden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için düzenlenen tören başladı. Batman Öğretmenevi'nde düzenlenen törene Batman Valisi Ahmet Deniz, il protokolü ve çok sayıda öğretmen katıldı. Yalçın'ın cenazesi törenin ardından Ankara'ya götürüleceği ve burada düzenlenecek olan resmi törenin ardından defnedilmek üzere Çorum'a gönderileceği belirtildi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın söylediği türkü yürekleri dağladı Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, bir yıl önce Batman Kozluk'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu henüz 22 yaşındayken şehit edildi. Ondan geriye sınıfta öğrencilerine söylediği bu güzel türkü kaldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:00 Öğrencileri şehit öğretmen Yılmaz'ı unutmadı Tunceli'de terör örgütü PKK tarafından kaçırıldıktan sonra katledilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın öğrencileri, şehit öğretmenin baba ocağını ve kabrini ziyaret etti. Trabzon Demirkapı köyünde Yılmaz'ın öğrencileri ve eğitimciler şehidin babası Hamit ve annesi Gülay Yılmaz'a başsağlığı diledi. BiP'te paylaş

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EREN, YASİN, MUHAMMED!

Eren Bülbül

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Yasin Börü

* Eli kanlı teröristler, Trabzon’un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017’de evden erzak çalan teröristlerin yerini güvenlik güçlerine gösterirken, 16 yaşındaki Eren Bülbül’ü şehit etti.

* HDP Merkez Yürütme Kurulunca, 6 Ekim 2014’te yapılan açıklamanın ardından çıkan 6-7 Ekim olaylarında, 2 polis memuru şehit oldu, 31 kişi hayatını kaybetti. Kurban Bayramı’nın 4. gününde ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtılırken 2 arkadaşıyla katledilen 16 yaşındaki Yasin Börü terörün kurbanı oldu.

* Barış ve huzuru bozmaya yönelik bombalı ve silahlı saldırılarla güvenlik güçlerinin yanı sıra sivilleri de hedef alan eli kanlı terör örgütü YPG/PKK, 9 aylık Muhammed Omar’ı Akçakale’deki evinde katletti.

* Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde 30 Ağustos 2015’te evinden sebze almak için çıkan 6. sınıf öğrencisi 13 yaşındaki Fırat Simpil, terör örgütü PKK mensuplarınca yola yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

OYNAT 02:16 Şehit Eren Bülbül'ün karnesi gözyaşlarına boğdu... İyi ki varsın Eren Trabzon'da Çarşıbaşı Anadolu Lisesi okul idaresince, 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin erzak çaldığını ihbar edip, güvenlik güçlerine yer gösterirken açılan ateşle şehit olan Eren Bülbül anısına karne düzenlendi. 'Cesaret', 'vefa', 'çalışkanlık', 'Saygı' gibi kavramlarla tanımlanan derslere '100' notu verilip, devamsızlık kısmında ise 'Aramızda' yazan karne, sosyal medya kullanıcılarını da hüzne boğdu. Karneyle şehit oğlunun kabrini ziyaret eden anne Ayşe Bülbül, 'karnen geldi, sen niye gelmedin?' diyerek boğazları düğümledi. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:20 Eren Bülbül'ün şehadetinin ilk yıldönümünde gözyaşları sel oldu Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında, 11 Ağustos 2017'de bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temas sırasında şehit düşen Eren Bülbül, şehadetinin birinci yılında kabri başında anıldı. BiP'te paylaş

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OYNAT 01:35 THY'nin "Maçka" uçağı şehit Eren Bülbül anısına uçtu Türk Hava Yolları'nın filosuna katılan ilk 'Dreamliner' tipi uçak olan ve Şehit Eren Bülbül'ün anısına 'Maçka' ismi verilen rüya uçak ilk seferini Trabzon'a gerçekleştirdi. 'Maçka' isimli rüya uçak ilk seferinde Şehit Eren Bülbül'ün anısına uçtu. BiP'te paylaş

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Babasız kalan yürekler

Bünyamin Atilla

PKK terör örgütü binlerce güvenlik gücünü şehit etti. Onlardan geriye yetim ve öksüz kaldı.

* Özel harekat polisi Atilla Güneş, Cizre’de şehit oldu. Oğlu Doğan Güneş, babasının cenazesinde çekilen gözü yaşlı fotoğrafla Türkiye’nin hafızasına kazınmıştı.

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* Hani İlçe Emniyet Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Salih Eroğlu ise Diyarbakır-Hani karayolunda teröristlerce gerçekleştirilen silahlı saldırıda hamile eşi ve 3 yaşındaki oğlunun yanında şehit oldu.

* Şırnak’ta şehit düşen Hacı Atilla’nın 4 yaşındaki oğlu Bünyamin, babasının cenazesinde fotoğrafını sıkıca göğsüne bastırmıştı. Bünyamin’in o fotoğrafı PKK’nın acımasız yüzünü bir kez daha göstermişti.

* Hakkari’nin Çukurca ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş Haşim Yenigül’ün çocukları 6 yaşındaki Musab, 3 yaşındaki Haşim babasız büyüyor.

GÜNDEM Aynı acı aynı öfke: Türkiye katliamlara sessiz kalmasın

GÜNDEM Dokuz yetimin en acı günü: Şehitlerin aileleri eli kanlı örgütten hesap sorulmasını istedi

Vefa’yı da öldürdüler!

Vefa Grubu çalışanı şehit edilmişti.

* Van’ın Özalp ilçesinde Vefa Sosyal Destek ekibinin aracına, yardım götürdükleri Eğribelen Mahallesi’nden dönüşte silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 belediye çalışanı ile araçtaki 1 vatandaş hayatını kaybetti, 1 belediye çalışanı da yaralandı.

* Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesindeki dershanenin önünde 3 Ocak 2008’de PKK’lı teröristlerce askeri servis aracına yönelik bombalı saldırıda 6’sı dershane öğrencisi 7 kişi yaşamını yitirdi.

* PKK’lı teröristler, 20 Eylül 2011’de 6 genç kızı hedef aldı. Teröristlerin otomobile ateş açması sonucu genç kızlardan 4’ü hayatını kaybetti, 2’si yaralandı.

* Teröristler, 12 Mayıs 2017’de 15 ton patlayıcı yükledikleri kamyonu Diyarbakır’ın Dürümlü mezrasında infilak ettirdi. Patlamada 16 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı. Saldırı 36 çocuğun yetim, 8 kadının da dul kalmasına neden oldu.

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* Ankara’da 22 Mayıs 2007’de Anafartalar Çarşısı’na bombalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, 100’den fazla kişi yaralandı.

* İstanbul Güngören’de 27 Temmuz 2008’de PKK’lıların bıraktığı 2 bombanın 10 dakika arayla patlatılması sonucu 5’i çocuk 18 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 154 kişi tedavi altına alındı.

GÜNDEM Vefa ekibine pusu: Hainler uzun namlulu silahlarla saldırdı

OYNAT 00:58 ‘Vefa’ şehidine son görev Van'ın Özalp ilçesinde yardım dağıttıktan sonra dönüş yolunda terör örgütü PKK'nın silahlı saldırısı sonucu şehit düşen Vefa Sosyal Destek Grubu bünyesinde görevli belediye personeli Yıldırım Demir, son yolculuğuna uğurlandı. BiP'te paylaş

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KORONAVİRÜS Vefalı şehit çocukları: Gönüllü nefer olarak çalışıyorlar

Siyasiler hedef

*Terör örgütü, destekleği siyasi partilerin karşısında bulunan siyasileri de hedefine koydu. Bu çerçevede özellikle AK Parti yöneticileri ve teşkilatları hedef alındı.

* Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 9 Mart 2017’de AK Parti Esendere Belde Başkanı Tayfun Ayhan ve ağabeyi Murat Ayhan, teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Murat Ayhan, tedavi gördüğü hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

* Diyarbakır’da 30 Haziran 2017’de AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı Orhan Mercan evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.