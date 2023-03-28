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Gündem

Kılıçdaroğlu'ndan gaf üstüne gaf: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Konya'da yaptığı konuşmada, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" ifadelerini kullanması dikkat çekti. Ayrıca açıklamalarının devamında Konfüçyüs’ün cümlesini Mevlana’nın sözü diyerek alıntılaması da gündem oldu.

14:28 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya’da Millet Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni

gaflara imza attı.

Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" dedi.

  • Haziran ayında yaptığı konuşmada da "Konya zengin bir ülkedir" diyen Kılıçdaroğlu daha önce de Çorum'u ülke zannetmişti.

Konfüçyüs’ün cümlesini Mevlana’nın sözü diyerek alıntıladı

Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla sınırlı kalmadı: Konuşmasının devamında Konfüçyüs’a ait
“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner”
sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler' diyerek alıntılaması da gündem oldu.




#Kemal Kılıçdaroğlu
#Konya
#Hollanda
#Mevlana
#Konfüçyüs
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