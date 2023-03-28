Kılıçdaroğlu'ndan gaf üstüne gaf: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CNN Türk''te konuk olduğu programda yeni bir gafa imza attı. ''Hapishanelerde çocuklara tecavüzü kim çıkardı?'' sorusunu öğrencilere soran Kılıçdaroğlu sorduğu soruya yine kendisi cevap verdi ve ''Biz çıkardık'' dedi. Yaptığı gafın farkında bile olmayan Kemal Kılıçdaroğlu''nu programın sunucusu Şirin Payzın kurtardı ve reklama gitti.