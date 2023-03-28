Kılıçdaroğlu'ndan gaf üstüne gaf: Konya Hollanda'dan büyük bir ülke

Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Konya’da Millet Buluşması Programı'nda yaptığı konuşmada, yeni
gaflara imza attı.
Kılıçdaroğlu, "Konya, Hollanda'dan büyük bir ülke. Toprak olarak Hollanda'dan büyük bir ülke" dedi.
- Haziran ayında yaptığı konuşmada da "Konya zengin bir ülkedir" diyen Kılıçdaroğlu daha önce de Çorum'u ülke zannetmişti.
Konfüçyüs’ün cümlesini Mevlana’nın sözü diyerek alıntıladı
Konfüçyüs’ün cümlesini Mevlana’nın sözü diyerek alıntıladı
Kemal Kılıçdaroğlu'nun gafları bununla sınırlı kalmadı: Konuşmasının devamında Konfüçyüs’a ait
“Adalet kutup yıldızı gibi yerinde durur ve geri kalan her şey onun etrafında döner”
sözünü 'Yüce Mevlana şöyle söyler' diyerek alıntılaması da gündem oldu.
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15 dakika önce