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Gündem

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütlerinin de dilinde

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan sloganlardan biri de de "Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı" oldu. Kılıçdaroğlu'na oy istenen bu söylem, siyasi partilerin yanı sıra terör örgütü sempatizanları tarafından da kullanılıyor. Bu söylemi afiş haline getiren terör örgütü THKP-C, Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrısı yaptı.

17:13 . 28/03/2023 Salı
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından terör örgütlerinden peş peşe destek mesajları geldi.

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından terör örgütlerinden peş peşe destek mesajları geldi.

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim çalışmalarına devam ederken kullanılan bir slogan dikkat çekti. Muhalefetin seçim kampanyasında kullanılan
"Açalım kızıl sancağı geçsin yezitlerin çağı"
sloganı siyasi partilerin yanı sıra terör örgütleri tarafından da kullanılıyor.

İlk olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş tarafından kullanılan bu söylem, siyasetten terör örgütlerine kadar sıçradı.

Terör örgütü THKP-C, bu söylemi afiş haline getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrıları yaptı.

Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşıladı

Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü elebaşlarından peş peşe tebrik mesajları gelmişti. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Millet İtttifakı'na destek vermişti.



#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Yedili Masa
29 dakika önce
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