Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütlerinin de dilinde

Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etmesinin ardından terör örgütlerinden peş peşe destek mesajları geldi.
İlk olarak Türkiye Komünist Partisi Genel Başkanı Erkan Baş tarafından kullanılan bu söylem, siyasetten terör örgütlerine kadar sıçradı.
Terör örgütü THKP-C, bu söylemi afiş haline getirdi ve Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliğine dikkat çekerek oy çağrıları yaptı.
Terör örgütleri Kılıçdaroğlu'nun adaylığını memnuniyetle karşıladı
Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklamasının ardından terör örgütü elebaşlarından peş peşe tebrik mesajları gelmişti. PKK elebaşı Karasu, yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Millet İtttifakı'na destek vermişti.