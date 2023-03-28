Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyasında kullanılan slogan terör örgütlerinin de dilinde

Terör örgütü PKK’nın elebaşlarından Mustafa Karasu yayınladığı video ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday gösteren Altılı Masa'ya destek verdi. Depremin ardından Altılı Masa'nın gücünün daha da arttığını söyleyen elebaşı, "Erdoğan’a en çok zararı biz verdik biz karşı çıktık. Ne diyorlar 'Son terörist kalıncaya kadar devam edeceğiz.' Bunun durması ancak demokratik değişimle olur. Bu konuda Emek ve Özgürlük İttifakı (HDP) üzerine düşeni yapacak" dedi.