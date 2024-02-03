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Kilise saldırısına 25 tutuklama

Kilise saldırısından sonra yakalanan şüphelilerin sorguları tamamlandı. İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesi'ndeki ayin sırasında Tuncer Cihan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturmada, DEAŞ’lı teröristler Amirjon Khliqov ve David Tanduev'in de aralarında bulunduğu 25 şüpheli “örgüt üyeliği” ve “nitelikli kasten öldürme” suçlarından tutuklandı.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 - 3/02/2024 Cumartesi
Güncelleme: 02:19 - 3/02/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

9 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında hücrenin örgütsel kodları tek tek deşifre ediliyor. İllegal faaliyetleri açığa çıkan zanlıların kim oldukları günyüzüne çıkarken, tutuklananlar arasındaki bir isim dikkat çekti. Tanduev’in irtibatta olduğu “İlyas” kod adlı Edelkhan I., Santa Maria Kilisesi’ne saldırı düzenleyen hücre içinde yer alıyordu. 28 Haziran 2016’da Atatürk Havalimanı’na düzenlenen terör saldırısında da adı geçen Edelkhan I.’nın intihar eylemcisi olduğu öne sürülüyor.

Yaralarımızı birlikte saracağız

Santa Maria İtalyan Kilisesi saldırıdan sonra yeniden ibadete açıldı. Kilisede hayatını kaybeden Tuncer Cihan'ın ruhuna dua etmek için Kefaret Ayini düzenlendi. Açılışa saldırıda orada olan Polonya Başkonsolosu, büyükelçiler ve çeşitli cemaat temsilcileri de katıldı. Santa Maria Kilisesi Rahibi Anton Bulai, şu açıklamayı yaptı: “Herkes yaşadığımız acının ardından bize destek oldu. Müslüman komşularımız yemek getirdi. Buradaki caminin imamı ziyaret etti. Bizler acılarımızı beraber atlatacağız. Türkiye’de yapmak istediklerine ulaşamayacaklar. Geçtiğimiz günlerde de bir cami imamını bıçakladılar. Biz Türkiyemize güveniyoruz ve yaralarımızı

beraber saracağımıza inanıyoruz.”



#Kilise saldırısı
#DEAŞ
#İstanbul
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