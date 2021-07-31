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KİLİS

Kilis’te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı

Türkiye genelinde meydana gelen yangın felaketiyle ilgili önemli kararlar alınmaya devam ediyor. Yeni yangınların önüne geçilmesi için ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı kentlere bir yenisi daha eklendi. Kilis Valiliği, 30 Eylül’e kadar ormanlık alanlara girişin yasaklandığını açıkladı.

Haber Merkezi İHA
Kilis’te ormanlık alanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı
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Kilis Valiliğinden yapılan açıklamada, 29 Temmuz 2021 tarihinde Kilis’te orman yangını meydana geldiği belirtildi. Valilik açıklamasına göre, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü hava tahmin raporlarıyla bölgemizde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artacağı, buna dayalı olarak önümüzdeki günlerde oluşabilecek olağanüstü hava halleri nedeniyle, ilimizde orman yangınlarının artabileceği değerlendirilerek, milli servetimiz olan ormanlarımızı yangına karşı korunmak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Kilis İli sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 9. ve 66. Maddeleri uyarınca 30.07.2021-30.09.2021 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Kilis İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır.

  • Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır. Orman Yasasının 31 ve 32. maddeleri kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her turlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

Denetimler artırılacak

Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar (TEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her turlü tedbiri alarak gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz ve İl Özel İdaremiz orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır. Valiliğimiz ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

  • Gerekli hallerde Valiliğimizin emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır. Bu karar Kilis ili sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Yukarıda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır. Bu karar hükümleri 30 Temmiz 2021 - 30 Eylül 2021 tarihleri arasında uygulanır” ifadesine yer verildi.

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