​Kilo şikayetiyle hastaneye gitti: Karnından 9 kilo tümör çıkartıldı

Gebeliğim devam ediyordu ve gebeliğin sonlanmasını asla istemiyordum. İkinci bebeğime isteyerek hamile kalmıştım. Hekimlerimiz de beni telkin etti. Koordineli şekilde ilerledik ve dünya tatlısı kızımı kucağıma aldım. Tedavim elbette devam ediyor. Önümüzde süreçler var. Onkoloji doktorlarımızla sürecimizi tamamlayacağız ve hikayemizi kızımla güzel bir şekilde tamamlayacağız. Hastalığı ilk öğrendiğimde korkularım oldu ama doktorlarımız beni çok rahatlattı. Süreçle ilgili yaşayacağımız sıkıntıları da anlattılar ama karamsar olursam hiçbir sonuca varamayacağımı düşündüm. Pozitif oldum, kötü düşünmedim. Benim 10 yaşında Ömer adında bir oğlum var. Bir kızımız olursa onun da adının Öykü olmasını isterdik. Yani kızımın adının Öykü olacağı daha önceden belliydi. Allah bize kız evlat nasip etti ve adını Öykü koyduk. O da kendi öyküsü ile doğdu.” Anne Parmaksız, bu süreçte eşi Murat Parmaksız’ın da kendisine destek olduğunu söyledi.<br>