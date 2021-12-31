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İSTANBUL

Kimlik bilgilerimiz PKK’lıya emanet

İBB’nin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde sekreter olarak işe alınan Sevtap Ayman’ın 2011-2012 yıllarında defalarca Kandil ve Irak’ın kuzeyindeki diğer örgüt kamplarına giderek PKK elebaşlarıyla görüştüğü tespit edildi. Ayman’ın, vatandaşların kimlik bilgilerine ulaşabileceği bu birimde istihdam edilmesi tepki çekti.

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Burak Doğan Yeni Şafak
​Kimlik bilgilerimiz PKK’lıya emanet
Sevtap A.

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) skandallar bitmiyor. İBB’nin Muhtarlıklar Müdürlüğü’nde sekreter olarak işe alındığı ortaya çıkan Sevtap A.’nın, PKK ile bağı tespit edildi. Vatandaşların kimlik bilgilerine rahatça ulaşabileceği bir konumda görev yapan Sevtap A., 26 Kasım 2021’de örgüt propagandası yapanlarla birlikte gözaltına alınıp adli kontrolle serbest kaldı.

Sevtap A., verdiği ifadede daha önce PKK güdümündeki JİN Haber Ajansı’nda çalıştığını doğruladı. 2011-2012 yıllarında defalarca Irak’ın kuzeyindeki Kandil ve diğer örgüt kamplarına gidip elebaşlarıyla görüştüğü, talimatlar aldığı tespit edilen Sevtap A., Irak’a giriş-çıkışların akraba ziyareti olduğunu iddia etti.

Sevtap A.’nın sosyal medyada örgüt propagandası, PKK elebaşı Murat Karayılan’ın açıklamaları ile Tunceli’de yol kesen teröristleri meşrulaştıran paylaşımlar yaptığı görüldü. İBB Muhtarlık Müdürlüğü, seçimlerden sonra işçi kıyımı ile gündeme gelmişti.

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