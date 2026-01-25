Yeni Şafak
Kimlik kontrolünden kaçtı: Polis motokuryeyle yakaladı

22:2425/01/2026, Pazar
DHA
Polisin motokuryeyle yaptığı kovalamaca kameralara yansıdı.
İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde kimlik kontrolü sırasında kaçan şüpheliyi yakalamak için bir polis memuru, motokuryenin arkasına binerek takibe devam etti. Kısa sürede yakalanan şüphelinin ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi ve sınır dışı edildi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesinde kimlik kontrolünden kaçan şüpheliyi yakalamak için motokuryenin arkasına binen polis memuru, şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yasa dışı yollarla ülkeye girdiği belirlenen şüpheli, sınır dışı edildi. Yaşanan kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde Yenibosna Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Polis ekiplerinin kimlik kontrolü yaptığı sırada 'dur' ihtarına uymayan şüpheli kaçmaya başladı. Bunun üzerine şüpheliyi cadde boyunca kovalamaya başlayan polislerden biri, kaldırımda bekleyen motokuryeden yardım isteyerek motosiklete bindi. Motokuryenin arkasına binerek takibi sürdüren polis memuru, kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yapılan incelemelerde şüphelinin ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli karakoldaki işlemlerin ardından sınır dışı edildi. Yaşanan kovalamaca çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.



