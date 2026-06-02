Kimlikte çifte kontrol dönemi: Bilgiler yüz tanımayla doğrulanacak

Kimlik güvenliğini artırmaya yönelik dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında biyometrik doğrulama sistemlerinde yeni adımlar atıldı. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kullanılan Biyometrik Fotoğraf Eşleştirme Modülü ile Biyometrik Veri Yönetim Sistemi (BVYS), başvuru işlemlerinde kimlik sahteciliği ve yanlış eşleştirme risklerini azaltmayı hedefliyor.

Edinilen bilgilere göre sistem, vatandaşın başvuru sırasında verdiği biyometrik fotoğrafı daha önceki resmi kayıtlarla karşılaştırıyor. MERNİS altyapısına entegre çalışan yazılım, belirlenen tolerans aralıkları içinde bire bir yüz karşılaştırması yaparak olası uyuşmazlıkları tespit ediyor.

SAHTECİLİĞE KARŞI DİJİTAL KALKAN

Sistem sayesinde başkasına ait fotoğraf kullanılması, sahte kimlik başvuruları veya işlem sırasında yapılabilecek personel kaynaklı hataların önüne geçilmesi amaçlanıyor. Yazılımın riskli olarak işaretlediği başvurularda işlem doğrudan tamamlanmıyor. Bu tür dosyalar birim amirinin inceleme ve onay sürecine yönlendiriliyor.

Uzmanlar, özellikle son yıllarda dijital dolandırıcılık yöntemlerinin gelişmesiyle birlikte biyometrik doğrulama sistemlerinin kamu güvenliği açısından kritik hale geldiğine dikkat çekti. Kimlik bilgilerinin ele geçirilmesiyle yapılan sahte işlem girişimlerinin önüne geçilmesinde yüz doğrulama ve biyometrik eşleştirme teknolojilerinin önemli rol oynadığı belirtiliyor.

DOĞRULAMA ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Biyometrik fotoğrafların uluslararası standartlara uygun çekilmesi de sistemlerin sağlıklı çalışması açısından önem taşıyor. Kimlik işlemlerinde kullanılan biyometrik fotoğrafların güncel olması ve yüz hatlarını net şekilde göstermesi gerekiyor. Edinilen bilgilere göre, Biyometrik Fotoğraf Eşleştirme Modülü ile Biyometrik Veri Yönetim Sistemi (BVYS), yalnızca fotoğraf doğrulamayla sınırlı değil. Parmak izi başta olmak üzere farklı biyometrik verilerin güvenli şekilde işlenmesi ve kurumlar arası doğrulama altyapısının güçlendirilmesi amacıyla geliştirildi.







