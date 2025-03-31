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Kimsesiz hastanın vasiyeti üzerinden çıktı: Son isteği yürekleri sızlattı

Kimsesiz hastanın vasiyeti üzerinden çıktı: Son isteği yürekleri sızlattı

10:3231/03/2025, Monday
G: 31/03/2025, Monday
IHA
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Yaşar Uzun (70)
Yaşar Uzun (70)

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden kimsesiz bir adamın üzerinden çıkan not, yürekleri ısıttı. Notta, adamın evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

Amasya'da hastanede hayatını kaybeden kimsesiz adamın üzerinden çıkan notta evini ve bankadaki parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığı ortaya çıktı.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kalp damar cerrahisi bölümünde tedavi gören Yaşar Uzun (70), dün hayatını kaybetti. Kimsesi bulunmayan Uzun'dan geri kalan eşyaları toplayan çalışanlar el yazısıyla yazılmış ‘vasiyetimdir' başlıklı bir notla karşılaştı. 11 yıl önce yazılan notta, üstünden çıkan paranın cenaze masraflarında kullanılmasını isteyen Uzun'un Gökmedrese Mahallesi'ndeki evini ve bankadaki bir miktar parasını Mehmetçik Vakfı'na bağışladığının yazılı olduğu görüldü. Cenazesi görevliler tarafından gasilhaneye götürülen Uzun, Memidede Mezarlığına defnedilecek.



#Mehmetçik Vakfı
#Amasya
#hayat

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