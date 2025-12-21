Kimseye sormadan gerekeni yaparız

Milli Savunma Bakanı Güler, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmayı kabul etmemesi durumunda, hiç kimseye sormadan gerekeni yapacaklarını ifade etti. Bakan Yaşar Güler, MSB'den düzenlenen Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Terör örgütü SDG’nin Suriye ordusuna entegrasyonuna ilişkin konuşan Güler, “Suriyeli yöneticilerle yaptığımız görüşmelerde kendilerinin SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumunu görüyoruz ve anlıyoruz. Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazır. Ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. Ancak birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere öncelikle yeni Suriye hükümeti gerekli inisiyatifleri geliştirecektir. Biz de buna destek oluruz” ifadelerini kullandı.

FERDİ ENTEGRE ŞART

Entegrasyon konusunda ABD ile de görüşmelerin devam ettiğini belirten Güler, “SDG de entegrasyondan bahsediyor ama onların bahsettiği birlik halinde entegrasyon. Birlik olarak değil, ferdi olarak entegre olmaları lazım. Aksi halde bunun adı entegrasyon olmaz” uyarısında bulundu. SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmaması durumunda ne yapılacağına değinen Güler, şunları söyledi: “Biz 2016'dan itibaren Suriye'deki harekatlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı. Biz yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız.”

'Terörsüz Türkiye' sürecinin bir fırsat olduğunu vurgulayan Güler, yapılmakta olan faaliyetleri akılcı bulduklarını, sürecin kendi istedikleri gibi sonuçlanması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirtti. Güler, şöyle devam etti: “TSK olarak biz PKK'yı tam bitirdiğimiz anda terör örgütü de 'Terörsüz Türkiye' sürecine uyacağını açıkladı. Başarılı operasyonların ardından terör örgütünü silah bırakma evresine getirerek hedefimize ulaştık. Geçmişte terörle mücadelede sarf ettiğimiz dikkati aynı hassasiyetle bugün de Terörsüz Türkiye sürecinde sarf ediyoruz. Süreç terör örgütünün istediği şekilde değil, devletimizin belirlediği ve istediği şekilde sürecek."

DÜŞEN UÇAĞIN İNCELEMESİ SÜRÜYOR

11 Kasım'da Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen C-130 askeri kargo uçağına ilişkin konuşan Bakan Güler, “Düşen uçağımızın karakutusu halen TUSAŞ'ta incelenmeye devam ediyor. Kaza kırım heyetimiz de çalışmalarını sürdürüyor. Düşüş sebebi hakkında sonuç ne çıkarsa çıksın şeffaflıkla açıklayacağız” bilgisini verdi.Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen ve vurularak düşürülen insansız hava aracına (İHA) ilişkin açıklama yapan Güler, şunları söyledi: "F-16'larımız tarafından takip edilen İHA meskun mahallerin uzağında en uygun ve en emniyetli yerde hava füzesiyle vuruldu. Füzeyle vurulduğu için paramparça oldu. İnceleme sonucunda kamuoyunu bilgilendireceğiz."

Bakan Güler, Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarikindeki son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. İngiltere ile yapılan anlaşma kapsamında 20 yeni üretim Eurofighter Typhoon savaş uçağının satın alındığını hatırlatan Güler, “Üretilecek Eurofighter uçakları 2030'da 6 tane, 2031'de 8 tane, 2032'de de 6 tane olacak şekilde envantere girecek. Katar ve Umman'dan Eurofighter uçağı tedariki görüşmelerimiz olumlu şekilde devam ediyor. Bu 12 uçak için modernizasyonun 2028 yılında tamamlanmasını bekliyoruz” diye konuştu.

GAZZE İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM

Güler, Türkiye olarak kurulacak "Gazze İstikrar Gücü"nde yer alma kararlılığının devam ettiğini dile getirerek, "Gönderilecek birliğimiz dahil bütün hazırlıklarımızı yaptık. Ancak İsrail bizim istikrar gücünde yer almamızı istemiyor. Görüşmelerimiz devam ediyor” dedi. 'Aile Yılı' kapsamında neler yapabileceklerine dair çalışmalarını sürdürdüklerini bildiren Güler, “Bu konuda hazırladığımız birtakım görüşleri paylaşacağız. Örneğin, 3 çocuğu olan bir ailenin 1 çocuğunun, 4 çocuğu olan bir ailenin 2 çocuğunun istediği yerde askerliğini yapabilmesi gibi düşüncelerimiz var” şeklinde konuştu.







