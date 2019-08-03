Kimseyi ölüme göndermeyiz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Medya Temsilcileriyle Göç” konulu toplantıda Suriyeliler konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Göç konusunda bazen eksik bilgiyle, bazen kasıtlı, bazen de siyasi pozisyonları güçlendirme kaygısıyla algı kirliliği oluşturulduğuna dikkati çeken Soylu, “Göçün kendisini yönetiyoruz ama algısını yönetirken karşımızda çok farklı bir yapı ve yaklaşım görüyoruz. Bu yaklaşımı tehlikeli buluyorum” uyarısında bulundu.

Bakan Soylu, aralarında Ankara Haber Müdürü Hüseyin Likoğlu’nun da bulunduğu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

HEP AYNI SİLUETLER

“Afrika’daki iç savaşlardan tutun, Türkiye’deki 27 Mayıs darbesine, PKK ve DEAŞ’ın perde arkasından tutun, 15 Temmuz’un stratejistlerine kadar bu ortamı yönetenler hep aynı siluetler” diyen Soylu, göçü bu politikanın hesaplanmayan yan etkisi olarak gördüğünü ifade etti. Türkiye’de geçici koruma statüsünde 3 milyon 639 bin 284 Suriyeli olduğunu dile getiren Soylu, “Türkiye sınırına birdenbire yüzbinlerce insan sadece daha çok para kazanmak için koşmadı. Bu insanlar net şekilde ölümden kaçtılar” dedi.

AVRUPA SORUMLULUĞU ÜZERİNDEN ATIYOR

Türkiye’deki Suriyelilerin ‘mülteci değil’ geçici koruma kapsamındaki sığınmacılar olduğunun altını çizen Soylu, “Geri göndermeme ilkesi gereği ülkelerinde can güvenliği sorunu olduğu için geri gönderilmiyorlar ancak Türkiye’deki yerel kanun ve düzenlemelere tabi olarak bulunuyorlar. Hukuki tablo bu olunca, elbette ki bu kişilerin doğal amacı, batıya gidip mülteci statüsü almak oluyor. Uluslararası anlaşmalar gereğince Türkiye, Lübnan ve Ürdün gibi ülkelerde bulunanlar da aslında tüm devletlerin sorumluluğu altındadır. Ancak Avrupa, bu sorumluluğu üzerinden atmaya ve göçmenleri ilk ulaştıkları ülkelere yıkmaya çalışıyor” ifadesini kullandı.

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DALGALARA KAYA OLMADIK

"Türkiye, coğrafi konum itibarıyla dalganın vurduğu ilk sahil gibi.." diyen Soylu, “Ancak biz burada kaya olmak istemedik. Yani çarpıp geri dönsünler tercihini kullanmadık. Bizim o coğrafyayla sıkı bağlarımız var. Adam Hatay’dan veya Şanlıurfa’dan içeri giriyor, 5 kilometre sonra amcaoğlunun evine misafir oluyor. Böyle bir iç içe geçmişlik söz konusu. Dolayısıyla burası, elimize bir bıçak alıp kesip atacağımız bir alan değil” dedi.

BEN KAPIMI KAPATIYORUM DİYEMEZSİNİZ

Soylu, “Çanakkale’de birlikte savaşmışsınız, yüzyıllarca iç içe yaşamışsınız, Misakı Milli sınırları dahilinde yerlerden bahsediyorsunuz; ticaret yapmışsınız, sosyal ilişkiler kurmuşsunuz, sonuçta orada bir yangın çıktığında ‘Ben kapımı kapatıyorum’ diyemezsiniz. Devletler de bazen insanlar gibi davranmak zorundadır. Biz bir şirket değiliz. Sadece kârımıza bakamayız. Dolayısıyla böyle bir tercih kullanmadık. Bundan sonra da kullanmayacağız… Ve şunun bilinmesini isterim ki Türkiye’nin göç yönetimi politikasının ana eksenini, ensar-muhacir anlayışımız oluşturmaktadır ve bizim buradan herhangi bir şekilde sarfınazar etmemiz söz konusu değildir” şeklinde konuştu.

36 BİN KİŞİ DÖNMEDİ

Suriyelilerin bayramda ülkelerine gitmesi konusunda serbestlik sağladıkları için eleştirildiklerini belirten Soylu, şunları söyledi:

“Orayı görsünler, kalmak isteyen orada kalsın. Bu politika tuttu. Son Ramazan Bayramı'nda giden 36 bin kişi geri dönmedi. Son Ramazan Bayramı'na giden 85 bin kişiden 35 bini İdlib'e gitti. Bazen bizi eleştiriyorlar ya 'İdlib'e ölüme gönderdiler' diye. Biz kimseyi göndermeyiz. Onun da altına çizerek söylüyorum. Kurban Bayramı için de şu ana kadar da 20 binin üzerinde çıkış sağlandı."

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İftira furyasıyla karşı karşıyayız

Türkiye’deki tüm Suriyelilerin biyometrik bilgilerinin mevcut olduğunu söyleyen Soylu, çeşitli rakamlar da paylaştı. Türkiye’de bulunan eğitim çağındaki Suriyeli çocuk sayısının 1 milyon 47 bin 536 olduğunu, bunların okullaşma oranının ortalama yüzde 61,69; ilkokullardaki okullaşma oranın yüzde 96,3 olduğunu bildiren Soylu, “Mülteciler için dünya genelinde ilkokuldaki okullaşma oranı yüzde 61’dir” hatırlatmasında bulundu. Soylu, 92 bin 280 Suriyeliye vatandaşlık verildiğini belirterek, bunların 47 bininin yetişkin, 45 bin 280'inin ise çocuk olduğunu kaydetti. Soylu, “Bunların da büyük bir bölümü öğretmen, mühendis ve nitelikli kendi hayatını kurabilecek insanlar" dedi. Göç konusunda ciddi bir bilgi kirliliği ve iftira furyasıyla karşı karşıya bulunduklarını belirten Soylu, “Türkiye bir istikrar mücadelesi veriyor, terörle mücadele veriyor ve başarılı oluyor. Ancak bunun karşısında dünyada da istikrarsızlığa sebep olduğu bilinen hassas bir konu olan göç üzerinden sarsılmaya çalışılıyor” diye konuştu. Soylu, son dönemdeki yalan ve iftira politikasının sadece göç politikasını hedef almadığını, özellikle sınır ötesinde yürütülen terör operasyonlarını hedef aldığını işaret etti.

Tahrik FETÖ hesaplarından

Suriyelilerin İstanbul’dan kayıtlı bulundukları illere gönderilmesine değinen Soylu, “İstanbul özelinde de yaptığımız, kimseyi geldiği ülkeye göndermek değildir. Sadece İstanbul’da bir yığılmanın önüne geçebilmek için, göçmenlerin, kayıtlı oldukları şehirlerde ikametini temin etmeye çalışmaktır ki bu da zaten olması gereken bir şeydir” dedi. Önümüzdeki süreçte, iftira ve yalanlara fırsat bırakmamayı hedeflediklerini söyleyen Soylu, “Çünkü bu alanda iftira üretmek tehlikelidir. Allah göstermesin, bir sokak eylemi çıkması, bir linç girişimi olması, bizim korkulu rüyamızdır. Toplumları birbirine düşürmek kimseye bir şey kazandırmaz ve günlük siyasi pozisyonlar için alınabilecek bir risk değildir” dedi. Geçen hafta istihbarat ve siber daire başkanlarından Suriye meselesiyle ilgili FETÖ hesaplarının bir analizini istediğini aktaran Soylu, “Tam üzerine ‘cuk’ oturmuş durumda. FETÖ hesaplarının tamamının bu meselelerin tahrikinde birebir pozisyon almış durumda” ifadesini kullandı. Bakan Soylu, “Son 2-2.5 yıldır yaklaşık 8 bin FETÖ’cü geçti Edirne kara sınırından Yunanistan’a. Bu da yeni bir rakam. Peki bu hangi hattan geçti? Tam da o kaçak göçmen hattından geçti” ifadesini kullandı.