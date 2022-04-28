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Gündem Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakkında yeni gelişme
İSTANBUL

Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakkında yeni gelişme

Bayrampaşa'da Suriyeli kiracısının oturduğu evin kapısını baltayla kıran 92 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün hakkında 'silahla konut dokunulmazlığını ihlal' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Haber Merkezi Diğer
Kiracısının kapısını baltayla kıran ev sahibi hakkında yeni gelişme
92 yaşındaki ev sahibi Naim Akgün.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Naim Akgün'ün (92), mağdurlar Amina Hasan ve Rahaf Shaham Kabaa'nın kiracı olarak oturdukları evin sahibi olduğu belirtildi.

  • Sanığın 11 Ocak'ta, kira borcunu ödememeleri nedeniyle mağdurların oturduğu eve elinde baltayla gittiği aktarılan iddianamede, kapıyı kırarak içeri giren sanık Akgün'ün dairenin kapılarına ve camlarına zarar verdiği anlatılıyor.

Mağdurlardan Hasan'ın şikayetinden vazgeçtiği ancak Kabaa'nın şikayetinin devam ettiği bilgisine yer verilen iddianamede, sanığın ifadesinde suçunu kabul ettiği kaydediliyor.

Tüm dosya kapsamında göre sanığın elindeki baltanın silah sayıldığı bildirilen iddianamede, sanığın "silahla konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi istendi.

Sanığın oğlu hakkında takipsizlik kararı

Sanık Naim Akgün ve oğlu İhsan Akgün hakkında "mala zarar verme" suçundan, İhsan Akgün hakkındaki "konut dokunulmazlığını ihlal" suçundan ise takipsizlik kararı verildi.

  • Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, mahkemece kabul edildi.

Sanık Akgün'ün yargılanmasına ilerleyen günlerde asliye ceza mahkemesinde başlanacak.

Ne olmuştu?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bayrampaşa'da bir kişinin, kiraya verdiği dairenin kapısını baltayla kırdığına yönelik görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatmıştı.

Polis ekiplerince yapılan çalışmada gözaltına alınan ve dairenin kapısını baltayla kırdığı belirlenen ev sahibi Naim Akgün ile oğlu İhsan Akgün ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.

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