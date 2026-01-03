Kırıkhan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan’da belirlenen bir adreste yaptığı aramada; 811 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para ele geçirildi.