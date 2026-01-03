Yeni Şafak
Kırıkhan’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kırıkhan'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

3/01/2026, Cumartesi
G: 3/01/2026, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde bir ikamete yapılan aramada 811 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretini önlemeye yönelik il genelinde yapılan çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kırıkhan’da belirlenen bir adreste yaptığı aramada; 811 adet uyuşturucu olarak kullanılan sentetik hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 235 TL para ele geçirildi.


Olayla ilgili olarak B.G. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alındı, hakkında yasal işlem başlatıldı.

