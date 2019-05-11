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Gündem Kırıkkalede trafik kazası 2 polis hayatını kaybetti
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3. SAYFA KIRIKKALE

Kırıkkale'deki kazada hayatını kaybeden polislerin isimleri - Kırıkkale'de polisler kaza yaptı

Kırıkkale'de trafik kazası: 2 polis hayatını kaybetti

Yozgat-Ankara kara yolu Kırıkkale il sınırı yakınlarında bir mevkide meydana gelen trafik kazasında 2 polis memuru hayatını kaybederken 1 polis memuru da ağır yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Kazanın ardından otomobil hurda yığınına döndü.
Kazanın ardından otomobil hurda yığınına döndü.

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu iki polis memuru yaşamını yitirdi, bir polis memuru ağır yaralandı.

Alınan ilk bilgilere göre, polis memuru Fatih Şevket Ersin idaresindeki 27 UY 10 sivil plakalı otomobil, Ankara-Yozgat kara yolu Yukarı İhsan Gazili köyü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki dereye devrildi.

Sürücü Ersin ile polis memuru Hayrullah Taşköprü, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan polis memuru Muhammed Enes Yolcu ise Yerköy Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Yozgat Şehir Hastanesine sevk edildi.

Kazanın, Ağrı Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görevli oldukları belirtilen polis memurlarının, eğitim için geldikleri Ankara'dan Ağrı'ya dönüşleri sırasında meydana geldiği öğrenildi.

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