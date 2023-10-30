Kırklareli'nde terörle mücadele operasyonu: Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.