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Kırklareli'nde terörle mücadele operasyonu: Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı

Kırklareli'nde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

18:52 - 30/10/2023 Pazartesi
AA
Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yabancı uyruklu 3 şüpheli sınır dışı edilirken, diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve örgüt üyelerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler 1-26 Ekim tarihlerinde düzenlenen operasyonlarda, terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla 8 şüpheliyi Bulgaristan sınırında gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.


#Kırklareli
#İl Jandarma Komutanlığı
#terörle mücadele
#operasyon
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