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VAN

​Kırmızı listedeki PKK’lı öldürüldü

Kırmızı listedeki PKK’lı öldürüldü

Türkiye içindeki PKK’lı teröristlerin yüzde 60’ından sorumlu olan “Agit Civyan” kod adlı Vahiyettin Karay, Van Çatak kırsalında öldürüldü. Kırmızı listede 10 milyon lira ödülle aranan sözde Botan saha sorumlusu Karay ile beraber 2 PKK’lı da 11 Eylül’deki operasyonda etkisiz hale getirildi. 25 yıldır örgütte bulunan terörist Vahiyettin Karay, çok sayıda kanlı eylemin talimatını vermişti.

Burak Doğan Yeni Şafak
Vahiyettin Karay
Vahiyettin Karay

Yıldırım-10 Nordoz Operasyonu kapsamında 11 Eylül'de J.Yüzbaşı Mahmut Top, J.Uzm.Çvş. Yusuf Uyar ve J.Uzm.Çvş. Sezer Uçar'ın şehit düştüğü operasyonda öldürülen teröristlerin kimlikleri belirlendi. Van Çatak kırsalında etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin 10 milyon TL'ye kadar ödülle kırmızı listede aranan sözde Botan saha sorumlusu “Agit Civyan” kod adlı Vahiyettin Karay, diğerlerinin ise sözde Botan eyaleti sorumlusu PKK’lı Fırat Şişman'ın korumaları 'Canfeda Goyi' kod adlı Tekin Yıldırım ve 'Diren Amed' kod adlı terörist olduğu tespit edildi.

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25 YILDIR PKK İÇİNDE

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada PKK'lı Vahiyettin Karay'ın, yaklaşık 25 yıldır örgüt içerisinde bulunduğu belirtildi. Yurtiçindeki teröristlerin yüzde 60'ının sorumluluğunu yapan PKK'lı elebaşının Van, Hakkari, Şırnak, Siirt, Mardin ve Şanlıurfa bölgelerinde pek çok eyleme katılıp birçok kanlı eylemin de talimatını verdiği kaydedildi. Karay'ın geçmişte örgüt içinde sözde Kato Jirka Cephe sorumluluğu, Irak Sincar (Şengal) HPG sorumluluğu ve Kuzey Alanları Sorumlu Yardımcılığı faaliyetlerinde bulunduğu ifade edildi.

DAĞLICA'NIN PLANLAYICISI

Teröristin 2007'de 12 askerin şehit olduğu Hakkari Dağlıca eyleminin planlayıcı ve uygulayıcılarından olduğu belirtildi. Ayrıca 19 Ağustos 2008'de Yüksekova Karlı köyünde askeri konvoyun geçişi esnasında EYP patlatılması eyleminin talimatını verdiği, 22 Ağustos 2008'de Yüksekova Havre Tepe'de bulunan askeri birliğe sızma eylemini gerçekleştiren grup içerisinde bulunduğu, 12 Temmuz 2008'de de Yüksekova Veragöz bölgesinde askeri malzeme taşıyan kamyonların yakılması eyleminin talimatını verdiği belirlendi.

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