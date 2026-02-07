Yeni Şafak
Kırşehir merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ operasyonu: 12 zanlı tutuklandı

Aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman, yasaklı yayın ve dijital materyal ele geçirildi.

Kırşehir merkezli 3 ilde, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Kırşehir, Kayseri ve Malatya'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, yabancı uyruklu 13 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kırşehir Adliyesi'ne sevk edilen zanlılardan B.I.Y.K, E.A.M.A, N.R.Y.Y, O.A.A.S, S.A.A.A, J.J.M.A, S.A.Y.K, A.K.S.H, Y.M.Y.K, A.A.B.H, A.A.A.T. ve O.A.K.K. tutuklandı, H.A.M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



