Kırşehir'de 1 milyon 217 bin makaron ele geçirildi

Kırşehir'de polis ekiplerince 1 milyon 217 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 3 zanlı gözaltına alındı. Gözaltına alınan M.A, M.D. ile K.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 bini doldurulmuş 1 milyon 217 bin makaron, 5 sigara sarma makinesi, 249 kilogram kıyılmış tütün ve 3 kompresör ele geçirildi.
