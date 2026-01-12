Kırşehir'de 1 milyon 217 bin makaron ele geçirildi

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çiçekdağı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda 5 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 17 bini doldurulmuş 1 milyon 217 bin makaron, 5 sigara sarma makinesi, 249 kilogram kıyılmış tütün ve 3 kompresör ele geçirildi.