Kırşehir'de uyuşturucu operasyonu: 527 adet sentetik hap ele geçirildi

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: 527 adet sentetik hap ele geçirildi

30/11/2025, Pazar
G: 30/11/2025, Pazar
IHA
Ele geçirilen uyuşturucular.
Ele geçirilen uyuşturucular.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, Çiçekdağı İlçe Emniyet Amirliği ile koordineli olarak operasyon gerçekleştirildi.

Çiçekdağı ilçe girişinde durdurulan araçta bulunan Ö.E. ve O.S. isimli şahısların üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda toplam 527 adet sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında ’Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak’ suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ö.E. hakkında ise adli kontrol kararı uygulandı.


Olayla ilgili işlemlerin sürdüğü bildirildi.

