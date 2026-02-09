Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

20:449/02/2026, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Yapılan aramalarda 11 parça halinde 119,91 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 113 gram toz uyuşturucu madde, 3 parça halinde 7,62 gram hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi.
Yapılan aramalarda 11 parça halinde 119,91 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 113 gram toz uyuşturucu madde, 3 parça halinde 7,62 gram hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi.

Kırşehir’de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, araç ve iş yerinde yapılan aramalarda gözaltına alınan Ö.A. “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak” suçundan tutuklandı.

Kırşehir’de polis tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda durdurulan bir araçta ve şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 parça halinde 119,91 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 113 gram toz uyuşturucu madde, 3 parça halinde 7,62 gram hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Kırşehir
#uyuşturucu
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AÖF bahar dönemi kayıt yenileme ne zaman bitiyor? 2026 AÖF kayıt yenileme süreci adım adım