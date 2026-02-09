Kırşehir’de uyuşturucu operasyonu: Bir kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda durdurulan bir araçta ve şüpheli şahsa ait iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 11 parça halinde 119,91 gram uyuşturucu madde, 2 parça halinde 113 gram toz uyuşturucu madde, 3 parça halinde 7,62 gram hap, 1 ruhsatsız tabanca, 3 şarjör ve 63 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ö.A., "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.