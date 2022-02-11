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Kış Kartalı hava harekatı PKK'ya öldürücü darbe vurdu

Irak’ın kuzeyinde 165 km derinlikteki Karacak dahil Derik ve Sincar’a yapılan Kış Kartalı Hava Harekatı’yla terör örgütü PKK’ya öldürücü darbe vuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, harekat ile her kategoride çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 1 Ocak’tan itibaren 5’i büyük 13’ü orta çaplı olmak üzere 18 operasyonda 316 terörist öldürüldü.

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Kıymet Sezer Yeni Şafak
​Kış Kartalı hava harekatı PKKya öldürücü darbe vurdu
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Irak kuzeyinde en derine düzenlenen Kış Kartalı Hava Harekatı, teröristlere ve destekçilerine ağır bir darbe indirdi.

Milli Savunma Bakanlığı’nda (MSB) basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık kaynakları, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Irak kuzeyinde Sincar, Karacak ile Suriye kuzeyinde Derik bölgesine yönelik düzenlenen Kış Kartalı Hava Harekatı’nda terör örgütüne verdirilen zayiata ilişkin sorular üzerine MSB kaynakları, harekatın son dönemlerin en kapsamlı harekatı olduğunu ifade etti.

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RAHATSIZ OLACAKLAR

Kaynaklar, “Bu kadar büyük bir harekatın değerlendirme süreçleri devam ediyor. Aranan teröristler listesindeki her renkten çok sayıda terörist harekat sonucunda etkisiz hale getirildi. Harekatın sonuçları hem terör örgütünü hem de onların destekçilerini rahatsız edecek düzeyde” bilgisini verdi. ABD ile devam eden “F-35 görüşmelerinin” takvimine ilişkin soruya da kaynaklar, “ABD tarafından bu ay içinde davet bekliyoruz” yanıtını verdi. Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin olarak ise kaynaklar “Her türlü ihtimal de göz ardı edilmiyor. Her türlü duruma hazır olacak şekilde TSK kendi hazırlıklarını yapıyor, kendi durumunu gözden geçiriyor” dedi.

40 GÜNDE 316 TERÖRİST ETKİSİZ

Binbaşı Pınar Kara, TSK’nın yürüttüğü faaliyetlere ilişkin de bilgi verdi. Buna göre; terörle mücadele harekatları kapsamında 1 Ocak’tan itibaren 316 terörist etkisiz hale getirildi. 1 Ocak’tan itibaren Türkiye’nin Suriye kuzeyindeki harekat bölgelerine terör örgütü tarafından 102 taciz ve saldırı gerçekleştirildi. Kahraman komandoların anında müdahalesi ile karşılık verilen operasyonlarda 272 terörist etkisiz hale getirildi.

CHP'li Özgür Özel, iftira atmayı bırakmıyor

  • CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Milli Savunma Bakanlığı ve 4 bakan yardımcısı ile ilgili FETÖ iddialarına bakanlıktan yanıt geldi. Bakanlık açıklamasında, “Bakanlığımıza yönelik sistematik bir iftira ve karalama kampanyasının başlatıldığını ve bu iftiraların da yine sayın bakanımız ve bakanlığımıza yönelik iftiralarından dolayı tazminata mahkum edilen CHP Grup Başkan Vekili tarafından şuursuzca, önyargılı ve bağnaz bir yaklaşımla tekrar edildiğini ibretle izliyoruz” denildi. Açıklamada hukukî yollara başvurulduğu bildirildi.
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