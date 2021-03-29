Gündem Kısıtlamada dünyaca ünlü koyda kaçak inşaat çalışması yapanlara 63 bin TL ceza kesildi
MUĞLA

Kısıtlamada dünyaca ünlü koyda 'kaçak inşaat' çalışması yapanlara 63 bin TL ceza kesildi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki İnceburun Koyu'nda, kaçak inşaat çalışması yapan 20 kişiye, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 63 bin TL ceza kesildi. İnşaat çalışmaları durdurulurken, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünce inceleme başlatıldı. İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem yapılacağı bildirildi.

Haber Merkezi DHA
Kısıtlamada dünyaca ünlü koyda kaçak inşaat çalışması yapanlara 63 bin TL ceza kesildi
Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

Fethiye'nin Göcek Mahallesi, İnceburun Koyu'nda, bugün sahile iş makineleri ile kazık çakıp, beton dökerek beach club inşaatı yapıldığını fark eden çevreciler, duruma müdahale etti. Sokağa çıkma kısıtlamasında sahilde inşaat yapanlar ve çevreciler arasında tartışma çıktı.

Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.
DHA
Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi.

İhbar üzerine gelen Göcek Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, çalışmalarını durdurdu. Durum, Çevre ve Şehircilik Muğla İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.
DHA
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

İki grubun tartışmasını sonlandıran jandarma ekipleri, çakılan kazıkları yıktı. Kısıtlamaya uymayan 20 kişiye toplam 63 bin TL ceza kesildi. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Fethiye Orman İşletme Müdürlüğünce inceleme başlatıldı.

DHA

İncelemelerin ardından kaçak inşaat için cezai işlem başlatılacağı bildirildi.

DHA

Göcek'te yaşayan ve yat işletmeciliği yapan Ali Salgıncı, "Dünyada başka Göcek yok. Koylarımızı katletmeye çalışanlar ile mücadelemiz sürecek" dedi.

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